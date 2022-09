Skistar «Eine zusätzliche Motivation»: Olympiasiegerin Michelle Gisin erhält eigene Titlis Gondel Markenbotschafterin Michelle Gisin durfte am Montag eine Gondel des Titlis Xpress mit ihrem Gesicht präsentieren. Dabei ist die Freude bei allen Beteiligten gross. 26.09.2022, 21.12 Uhr

Skifans dürften bald wohl nicht schlecht staunen, wenn sie eine Gondel des Titlis Xpress besteigen: Ab sofort lacht den Passagieren dort nämlich das Gesicht von Olympiasiegerin Michelle Gisin entgegen.

Michelle Gisin mit ihrer Gondel des Titlis Xpress. Bild: Titlis Bergbahnen

So widmeten die Titlis Bergbahnen ihrer Markenbotschafterin eine Gondel des Titlis Xpress. Damit sollen ihre herausragenden Leistungen aus der vergangenen Saison gewürdigt werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich habe grosse Freude an meiner Titlis-Gondel», wird der Skistar denn auch zitiert. «Sie ist eine zusätzliche Motivation und es ist ein sehr schönes Gefühl, die Unterstützung und Wertschätzung meines Hausbergs in die bevorstehende Weltcup-Saison mitnehmen zu dürfen», so Gisin.

Freuen dürfen sich auch die Passagiere: So können die Fahrgäste im Innenbereich ein Selfie mit der Skifahrerin machen. Wer es auf seinem Instagram-Kanal postet und den Hashtag #titliswin verwendet, nimmt automatisch an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es dabei ein Skierlebnis mit der Engelberger Olympiasiegerin inklusive Mittagessen.

Die Partnerschaft mit Gisin ist für die Titlis Bergbahnen eine Herzensangelegenheit. «Für den Nachwuchs ist sie ein nahbares Vorbild, das sich stark für die Zukunft des Skisports engagiert», wird Urs Egli, Leiter Marketing, zitiert. (lga)

Die Titlis Bergbahnen haben der Olympiasiegerin Michelle Gisin in ihrer Anwesenheit eine Gondel des Titlis Xpress gewidmet. Im Bild: Andreas Theler (Sportmittelschule), Abt Christian, Cornelia Amstutz (Gemeinde Engelberg), Michelle Gisin, Andreas Magnus (Kempinski Palace Engelberg), Urs Egli und Andres Lietha (Engelberg-Titlis Tourismus AG). Bild: Titlis Bergbahnen