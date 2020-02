Das Snow-Bike-Rennen in Engelberg ist abgesagt Der Schneemangel wird dem Rennen zum Verhängnis. 11.02.2020, 18.55 Uhr

(ras) Aufgrund Schneemangels wird die diesjährige Snow Bike Challenge vom Samstag in Engelberg abgesagt, wie es in einer Mitteilung des Veranstalters, des Bikeclubs Engelberg, heisst. «Aus terminlichen Gründen lässt sich die Veranstaltung nicht verschieben», heisst es weiter in der Mitteilung. Man hoffe jedoch nächstes Jahr auf einen schneereichen Winter und werde wieder alles daran setzten, eine weitere Ausgabe der Snow Bike Challenge zu ermöglichen.