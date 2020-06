«So in Panik geraten sind sie noch nie»: Kuhherde stürzt in Obwalden in ein Tobel – acht trächtige Tiere sterben Im Melchtal sind am Mittwochnachmittag Kühe in Panik geraten. Der Auslöser bleibt unbekannt. Klar ist nur: Von der Kuhherde mit neun Tieren hat nur eines den Vorfall überlebt. Julian Spörri 19.06.2020, 18.02 Uhr

«Einen solchen Vorfall habe ich noch nie erlebt», sagt Bauer Roland Bucher. Er schildert den Vorfall, der sich am vergangenen Mittwoch im Melchtal im Gebiet Bord-Schild zugetragen hat. Acht Kühe sind dabei in den Tod gestürzt. Bucher hat noch beobachtet, wie die hinterste Kuh «gerutscht und ein Tobel heruntergefallen» ist.

Die Tiere gehören zur benachbarten Alp Betenebnet. Sie sind jedoch auf dem Land von Bucher umgekommen. Bucher sagt:

«Die Kühe haben mehrere Kilometer zurückgelegt und sind in Panik herumgerannt.»

Zusammen mit anderen Nachbarn habe er versucht, die Herde zu stoppen. Auch die Besitzer der Tiere wurden angerufen und fuhren sofort auf die Alp. Doch vergebens: «Wir konnten nichts mehr machen, die Kühe sind einfach grundlos weiter gerannt», erzählt Bucher.

Alle acht verunglückten Kühe seien tragend gewesen und hätten bald junge Kälber gekriegt, sagt Rita Burch, der zusammen mit ihrem Partner Beat Durrer fünf der verunglückten Kühe gehören. Weitere drei Kühe sind von einem Nachbarn. Auf der Alp hat sich noch ein weiteres Tier befunden, das den Vorfall überlebt hat. Es wurde mit Schürfungen aufgefunden. Das Tier wurde am Mittwochabend in den Talbetrieb gebracht, auf welchem elf weitere Kühe leben.

Besitzer sprechen von «schwerem Verlust»

Rita Burch sagt: «Die Kühe waren zwischen zwei und elf Jahre alt. Somit waren sie erfahren und haben beispielsweise auch schon Gewitter erlebt. Derart in Panik geraten sind sie noch nie.» Von Spekulationen über die Gründe für den Vorfall distanziert sie sich:

«Was passiert ist, weiss man zurzeit nicht.»

Für Beat Durrer wiegt der Verlust schwer. Die fünf Tiere sind auf seinem Betrieb auf die Welt gekommen und wurden dort aufgezogen. Nun müsse man schauen, wie es weitergehe und wie die Alp diesen Sommer fertig bewirtschaftet werden könne, sagen die Besitzer.

Hinweis: Bilder der verunglückten Kühe liegen der Redaktion vor. Weil sie für einige Nutzer verstörend sein könnten, verzichten wir auf eine Publikation.

Cyrill Kesseli, Jagdverwalter in der Abteilung Wald und Landschaft des Kantons Obwaldens, bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Der zuständige Wildhüter habe am Mittwochnachmittag per Telefon die Meldung erhalten, dass auf der Alp Betenebnet Vieh abgestürzt sei. «Der Wildhüter ist ausgerückt und hat sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht», sagt Kesseli. Angesprochen auf die Gründe für den Vorfall sagt der Jagdverwalter:

«Wir stehen vor einem Rätsel, weil wir keine Informationen dazu haben.»

Bei einer verletzten Kuh wurde ein DNA-Abstrich genommen, der nun untersucht wird. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag hat der Wildhüter zudem nächtliche Beobachtungen gemacht. «Dabei ist ihm nichts Verdächtiges aufgefallen», sagt Cyrill Kesseli.

Bauer Roland Bucher vermutet, dass der Wolf der Auslöser für die Panik war. Beweise dafür gibt es keine, denn niemand hat ein Tier gesehen, das hinter den Kühen hergerannt wäre. Bucher stützt seine Vermutung auf eine weitere Beobachtung. Am vergangenen Dienstag hätten seine Kühe, die im Stall angebunden waren, in der Nacht um halb 12 Uhr «laut gebrüllt». Als er im Stall nachgeschaut habe, sei ein Tier aus dem Stall gerannt, das mit seinen Krallen auf dem Boden Geräusche machte. «Bei einer Kuh, die ganz verstört war und aus dem Maul schäumte, habe ich auch kleinere Kratzer vorgefunden», sagt Bucher.

Bauer in der Nachbarschaft ist verunsichert

Die Vorfälle würden ihm Angst machen: «Bis jetzt habe ich noch keine Tiere verloren, aber das könnte auch mir passieren», so Bucher. «Zudem haben die Kinder Angst, weil sie für ihren Schulweg rund eine Stunde durch das Gebiet laufen müssen. Das gibt einem zu denken.» Bucher hat den nächtlichen Vorfall dem Kanton gemeldet. Kesseli bestätigt den Anruf. «Auch bei diesem Vorfall ist der Wildhüter ausgerückt. Er hat Haare sichergestellt, die der Bauer an einem Horn einer Kuh gefunden hat», sagt Kesseli. Diese würden nun untersucht. Laut Roland Bucher handelt es sich um braun-weiss-graue Haare.

Ob tatsächlich der Wolf der Auslöser für die Panik bei den Kühen war, bleibt somit unklar, bis die DNA-Spuren ausgewertet sind. Anders sieht dies Nationalrätin Monika Rüegger (SVP). Auf Twitter schreibt sie am Freitagnachmittag: «Jetzt reicht’s mit dem Wolf !!!!». Dazu postet sie die Bilder der im Melchtal verunglückten Kühe. Gleichzeitig wirbt sie für ein Ja zum nationalen Jagdgesetz, das am 27. September dieses Jahres zur Abstimmung kommt.