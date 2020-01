Interview So wirkt sich das Klima auf die Lawinengefahr aus Eine Gleitschneelawine im Dezember überraschte die Bergbahnen Sörenberg. Sie hätten die Lage richtig eingeschätzt, sagt die Staatsanwaltschaft Obwalden. Lawinenwarner Lukas Dürr erklärt, was der Klimawandel in den Bergen bewirkt und warum Gleitschneelawinen schwer vorhersehbar sind. Christian Glaus 30.01.2020, 05.00 Uhr

Nach einer Gleitschneelawine in Andermatt werden Verschüttete gesucht. Bild: Urs Flüeler/Keystone (26. Dezember 2019)

Nach einem Lawinenniedergang auf die Skipiste Ende Dezember in Sörenberg eröffnet die Staatsanwaltschaft Obwalden kein Strafverfahren. Das Naturereignis sei nicht vorhersehbar gewesen (wir berichteten). Es habe sich um eine Gleitschneelawine gehandelt. Solche Lawinen würden eher im Frühling auftreten aber nicht Mitte Winter, sagt Staatsanwalt Jürg Boller und spricht den Klimawandel an. Führt dieser zu unberechenbaren Gefahren im Winter? Lukas Dürr, Lawinenwarner des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in Davos, gibt Auskunft.