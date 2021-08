Sarner Klassik-Sommerkonzert setzt diesen Sommer auf Walzer

Sarnen Der Klassiker setzt diesen Sommer auf Walzer Das Klassik-Sommerkonzert in Sarnen findet bereits zum zwölften Mal statt. Einige Stammgäste haben bisher keine Ausgabe verpasst. Matthias Piazza 13.08.2021, 16.28 Uhr

Treten unter anderen am 12. Klassik-Sommerkonzert auf (von links): Barbara Ciannamea, Claude Hauri, Daniel Moos. Bild: PD

Das Kulturleben erwacht wieder. Dafür sorgt auch Daniel Moos, der für den 21. August wieder ein Klassik-Sommerkonzert in Sarnen auf die Beine gestellt hat – diesmal unter dem Motto «Walzertraum». Bekannte Walzermelodien, hauptsächlich aus der Johann-Strauss-Familie, werden zu hören sein, so der «Frühlingsstimmenwalzer», «an der schönen blauen Donau», «Wiener Blut» oder «Rosen aus dem Süden». Als einen weiteren Höhepunkt des Abends bezeichnet Daniel Moos die Sopranistin Linda Campanella. Die kristallklaren Höhen und schnellen Passagen seien nur wenigen Sängerinnen einfach so in die Stimme gelegt. Oder wie es die Zeitschrift «L'Opera» formuliere: «Linda Campanella besitzt jene seltene Kunst des Gesanges, alle technischen Probleme zu lösen, sodass wahrlich die Musik genossen werden kann.» Bis heute habe es weltweit nur wenige Aufführungen dieser Fassung gegeben. Mit von der Partie am diesjährigen Klassik-Sommerkonzert in der Aula Cher sind auch die Stradivaripreisträgerin Barbara Ciannamea und Claude Hauri (Cello), beides Gewinner internationaler Wettbewerbe.