Sommerserie «Auffällige Häuser» Das Melchtaler Dorfbild verändert sich wegen der Überbauung «Chännel» Vier von sechs Häusern sind gebaut. Zurzeit ist die dritte Etappe mit Restaurant, Hotel, Ferienwohnungen und Hallenbad im Bau. Robert Hess 12.08.2021, 13.47 Uhr

Das bisher bekannte Bild beim Eingang ins Dorf Melchtal hat bereits markante Veränderungen erfahren. Die Bauherrschaft Gisler Generalunternehmung AG, Luzern, nahm im Mai 2018 den Spatenstich vor und seither schreiten die Bauarbeiten im «Chännel» zügig voran. Der Quartierplan Chännel an der Fruttstrasse in Melchtal liegt gemäss Zonenplan der Einwohnergemeinde Kerns in der Dorfkernzone sowie in der überlagernden Ortsbildschutzzone.

Thema altersbetreutes Wohnen noch nicht geklärt

Ende des Jahres 2019 sind die ersten Bewohner bereits eingezogen. Die erste und zweite Etappe ist fertiggestellt und aktuell ist der Rohbau der dritten Etappe an der Reihe. Seit Mai 2018 sind insgesamt vier Häuser gebaut und bezogen. Zwei Häuser und der Gastronomie- und Sportbereich stehen zurzeit im Rohbau.

Die erste und zweite Etappe der Überbauung «Chännel» im Dorf Melchtal sind fertig erstellt. Bild: Robert Hess, (Melchtal, 6. August 2021)

Alle 50 Wohnungen sind bereits verkauft oder vermietet. Die Grösse der Wohnungen variiert zwischen 1,5 und 5,5 Zimmern. Die Bauherrschaft hat das Bedürfnis sowohl für Miet- wie auch für Eigentumswohnungen im Vorfeld abgeklärt. Für beide Kategorien ist ein Bedarf seitens auswärtiger und einheimischer Interessenten vorhanden.

Fährt man zurzeit von Kerns kommend durch das Dorf Melchtal, so ist auf der linken Seite ein grosser Aushub an der Strasse zu sehen. Es handelt sich um den Bau der dritten Etappe. Sie beinhaltet vor allem das Restaurant, Hotel, Ferienwohnungen, den Sport- und Wellnessbereich, das Hallenbad, den Kinderbereich und den Saal für Anlässe. Das vor wenigen Jahren bereits angesprochene Thema des altersbetreuten Wohnens ist, wie Guido Gisler sagt, «noch nicht ganz geklärt». Er betont: «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine Gesamtlösung anzubieten. So kann beispielsweise die Verpflegung im Restaurant eingenommen werden. Die Reinigung der Wohnung sowie das Einkaufen und allenfalls Autofahrten können aus einer Hand angeboten werden. Somit werden ältere Personen entlastet.»

Einheimische und Gäste anziehen

Nach den Worten von Inhaber Guido Gisler werden Angebote unterbreitet, die sowohl Einheimische wie auch Feriengäste anziehen werden. Das Restaurant kann öffentlich genutzt werden. Der Saal steht für grössere Anlässe für Firmen, Hochzeiten und verschiedene Feste zur Verfügung. «Regelmässig werden Events stattfinden wie Jassabende, Sonntagsbrunch oder spezielle jährliche Ereignisse wie Älplerchilbi. Auch persönlich zugeschnittene Events sind im Melchtal-Resort möglich», so Guido Gisler.

Der Wellnessbereich wird aus Hallenbad und Private Spa bestehen. Es wird ein grosser Sportbereich geben. In welchem auch punktuell betreutes Training angeboten wird. Die Kinder können den Kidsbereich Roylinoclub nutzen.

Guido Gisler, Chef der Gisler Generalunternehmung AG, zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf bezüglich Vermietung und Verkauf sowie dem Baufortschritt «sehr zufrieden». Seine Zwischenbilanz sieht positiv aus: «Während der ganzen Bauzeit war und ist unsere Beziehung zu den Einheimischen in Melchtal sehr wichtig. Einheimische werden bei der Nutzung bevorzugt. Ganz allgemein möchten wir den Standort Melchtal aufwerten und den Gästen ein unvergessliches Erlebnis bieten», so Guido Gisler.

