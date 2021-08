Korporation Giswil setzt auf eigenes Sonnenstrom-Netz

Sommerserie Energiepioniere Korporation Giswil setzt auf ein eigenes Sonnenstrom-Netz Sonnenkollektoren sind nichts Aussergewöhnliches mehr. Das Modell der Korporation Giswil hat aber kantonsweit Pioniercharakter. Matthias Piazza 03.08.2021, 05.00 Uhr

Remo von Ah, Präsident der Korporation Giswil, auf dem mit Solarzellen bestückten Dach des Heizwerkes im korporationseigenen Industriegebiet Gorgen. Bild: Pius Amrein (Giswil, 9. Juli 2021)

Sie besitzt Wald, Kulturland und Immobilien, vergibt Land im Baurecht an Unternehmen. Seit ein paar Jahren gewinnt ein weiteres Standbein der Korporation Giswil immer mehr an Bedeutung: jenes der Energiegewinnung. Seit dem 1. September 2017 ist das Heizwerk Gorgen in Betrieb. Seither wächst die Zahl der Bezüger ständig. Seit dem ersten Betriebsjahr verdoppelte sie sich nahezu – auf 107. Rund 6300 Kubikmeter Holzschnitzel wurden im vergangenen Jahr verfeuert – Holz aus korporationseigenem Wald. Um der Kapazität gerecht zu werden, wurde im vergangenen November ein dritter Heizkessel in Betrieb genommen. Rund acht Kilometer beträgt das Netz mittlerweile.