Sommerserie Energiepioniere Die Sarner Trinkwasserreservoire sind auch Kraftwerke Wenn Sarner Wasser aus den Hahnen sprudelt, hat es auf seinem Weg von der Quelle bis zum Reservoir eine Turbine angetrieben. Die Gemeinde spielte damit vor gut 30 Jahren eine Pionierrolle. Matthias Piazza 28.07.2021, 16.39 Uhr

Leo Zberg, Leiter Wasserversorgung Sarnen, im Reservoir Gubermatt, neben der Turbine. Bild: Urs Hanhart (Obstalden, 8. Juli 2021)

Laut dröhnt die Turbine. «1600 Liter Wasser pro Minute schiessen mit hohem Druck durch die Schaufelräder», erklärt Leo Zberg, Leiter der Wasserversorgung Sarnen. Man wähnt sich in der Turbinenhalle eines Kleinwasserkraftwerkes. Dabei ist hier Stromerzeugung nur ein positiver Nebeneffekt. Wir sind im bisher neusten Trinkwasserreservoir der Wasserversorgung Sarnen, jenem auf Gubermatt in Obstalden. Zwei riesige Becken fassen je 250 Kubikmeter Trinkwasser – für Sarnen, Wilen, Stalden, Kägiswil. Wenn das neue Reservoir in Sarnen und die dazu nötige Leitung gebaut sind, kann von hier aus bei Bedarf auch der Ortsteil Ramersberg versorgt werden. Trinkwasser, das höchsten hygienischen Ansprüchen genügen muss und elektromechanische Maschinen: Dies sei unbedenklich, beruhigt Leo Zberg. Eine Verschmutzung sei ausgeschlossen. «Das Wasser kommt nur mit den Schaufeln aus Chromstahl in Berührung. Die Technologie ist langjährig erprobt.» Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach produziert zusätzlichen Strom.