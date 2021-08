Brunnenmatt Sachseln: Wohnhaus ist Zeuge vergangener Zeiten

Sommerserie Häuser Das stolze Wohnhaus Brunnenmatt in Sachseln als Zeuge vergangener Zeiten Ein denkmalgeschütztes Haus umzubauen, ist ein Riesen-Unterfangen. Brigitte und Albert Spichtig wagen es. Marion Wannemacher 13.08.2021, 16.00 Uhr

Hoch erhaben über dem Dorf Sachseln thront das Wohnhaus Brunnenmatt. Wer die Treppen hinauf bis zum vierten Geschoss steigt, wundert sich über die Höhe des denkmalgeschützten Hauses von 1750 – und geniesst den Ausblick über Sachseln. Johann Wolfgang von Flüe hat es erbaut zu einem damals sehr stattlichen Domizil mit Stuckaturen an Wänden und Decke und einem repräsentativen Empfangszimmer mit Kamin. Selber drin gewohnt hat er wohl nicht. Dafür aber seine Söhne, von denen einer während der Französischen Revolution die Bastille als Söldner verteidigt hat. Die von Flües hatten in Obwalden politischen Einfluss. Durch die Anwerbung und Vermittlung von Söldnern im Ausland kamen sie zu Wohlstand.



Die Besitzer Albert und Brigitte Spichtig im Empfangszimmer ihres Wohnhauses Brunnenmatt in Sachseln.

Dominik Wunderli (Sachseln, 20.07.2021)

Zurzeit tönt wieder Baulärm aus dem Haus. Dessen heutige Besitzer, Albert und Brigitte Spichtig, haben sich entschieden, ihr Haus renovieren zu lassen. In vierter Generation wohnen sie hier. Noch bis vergangenes Jahr haben die Spichtigs hier ihren Hof bewirtschaftet, einen Zweistufenbetrieb mit der Aufzucht von 50 bis 60 Rindern. Zum Hof gehört das Berggut Obstocken. Seit diesem Jahr hat «Bärti», wie ihn alle nennen, beides verpachtet, die vier erwachsenen Kinder haben sich beruflich anders orientiert. «Ich habe das Heimet Obstocken komplett saniert, zwei neue Ställe gebaut. Bei diesem Haus hier wusste ich immer, es muss ein Gesamtkonzept her. Das ist ein Fass ohne Boden. Eigentlich habe ich nie geglaubt, dass man es noch so renovieren könnte», sagt der 65-Jährige.

Schützenswerte Räume bleiben erhalten

Immer wieder hätten ihm Fremde vorgeschwärmt, was für ein schönes Haus es sei. «Allein von der Schönheit hat man noch nicht gelebt», habe er immer gedacht. Das nicht isolierte Haus hatte statt Zentralheizung zwei Kachelöfen. Elektroradiatoren sorgten mehr schlecht als recht für Wärme.



Albert und Brigitte Spichtig im Treppenhaus.

Dominik Wunderli (Sachseln, 20.07.2021)

1977 wurde das zeitweise auf der Stirnseite verputzte Haus unter Beratung der Denkmalpflege aussen restauriert und wieder mit Holzschindeln verkleidet. Nun wird das ganze Wohnhaus renoviert: Bereits hat es ein neues Ziegeldach samt Unterdach. Eine Zentralheizung wird eingebaut sowie neue Fenster und Jalousien, die Räume werden von innen gedämmt und die drei Wohneinheiten separat erschlossen. «Durch einen Anbau an der südöstlichen Hausfassade können die schützenswerten Räume erhalten und der Wohnkomfort massgeblich verbessert werden. Er enthält auch Küchen und Nasszellen für den ersten und den zweiten Stock», erklärt Projektleiter Dominik Lussi von der Firma Planteams in Kägiswil. Er leitet die Renovation federführend und koordiniert Denkmalpflege, Bauherrschaft und die beteiligten Unternehmen. Die meisten sind aus Sachseln.



Projektleiter der Sanierung ist Dominik Lussi vom Unternehmen Planteams.

Dominik Wunderli (Sachseln, 20.07.2021)

Niklaus Rohrer und einer seiner Mitarbeiter von der Josef Rohrer AG aus Flüeli-Ranft sind gerade dabei, den Boden eines Zimmers im Obergeschoss zu verstärken. «Es ist schon speziell, an einem solchen Haus zu arbeiten», findet Rohrer. «Es macht Freude, wenn man die alten Konstruktionen sieht und wie die Leute früher gearbeitet haben. Weiter oben beim Dach beispielsweise ist ihnen oft das Holz ausgegangen.» Vielfach habe man solche alten Häuser später umgebaut, beides sei hier nicht der Fall. Auch findet Rohrer die Raumhöhe bemerkenswert – offensichtlich damals ein Zeichen des Wohlstands.



Im Obwaldner Inventar der schützenswerten Bau- und Kulturdenkmäler wird die wertvolle historische Substanz hervorgehoben. Die regelmässige Absprache mit der Denkmalpflege zählt zu den wichtigsten Aufgaben von Projektleiter Lussi. Das Haus birgt besondere «Schätzli»: Zwei Kachelöfen, davon einer mit wiederverwendeten Kacheln aus dem Rathaus in Sarnen und im Schlafzimmer wertvolle Camaieu-Malereien mit Waffen- oder Fahnenmotiven und historischen Bezug zum Erbauer.



Hier Albert und Brigitte Spichtig mit dem Kachelofen mit Kacheln aus dem Sarner Rathaus. Dominik Wunderli (Sachseln, 20.07.2021)

Bund und Kanton helfen mit

Im dritten Stock ist eine originale Tapete aus dem 18. Jahrhundert mit dem Bild eines springenden Ebers zu sehen. Sie wird hinter Verschalungen verschwinden müssen. Denn die Frage, was restauriert werden kann, ist eine Frage des Geldes. Die Renovierung des Wohnhauses Brunnenmatt ist ein Mammutprojekt. Ein guter Teil der beitragsberechtigten Kosten wird von Bund und Kanton getragen. Diese betreffen aber nur die historische Werterhaltung des Hauses.

«Vor der Baubewilligung hatte ich manchmal schlaflose Nächte», verrät Brigitte Spichtig. Mittlerweile gehe es ihr wieder gut. Die Spichtigs wohnen zurzeit im Haus eines Freundes in der Nähe. Um Kosten zu sparen, hilft die ganze Familie beim Planen, beim Räumen und bei einfachen Eigenleistungen. Im kommenden März werden Brigitte und Bärti wieder in ihr umgebautes Haus zügeln. Wer die beiden oberen Wohnungen bezieht, steht noch nicht fest. «Wir freuen uns vor allem auf den modernen Komfort der Heizung, aber auch auf das ganze Haus, wenn wir wieder darin wohnen können», sagt Bärti.

