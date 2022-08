Sommerserie «Hiäsigs» Einst Munitionskisten für die Schweizer Armee, heute Wohnprogramme: Dieser Familienbetrieb aus Sachseln produziert Möbel für die ganze Schweiz Während andere aufgeben mussten, behaupten sie sich am Markt. In dritter Generation baut die Schreinerei Karl Omlin AG Möbel. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 29.08.2022, 11.44 Uhr

Jugendzimmer, Büromöbel, Sideboards, Wohnwände und Schlafzimmermöbel aus Melamin beschichteten Spanplatten in verschiedensten Massen und Farben. All das stellt die Karl Omlin AG in Sachseln für Schweizer Verbraucher her. Wer würde hinter der unscheinbaren Fassade des Hallenkomplexes in der Nähe des Seeufers ein 13 Meter hohes Hochregallager, eine riesige Halle mit Spanplatten, eine Plattenstrasse und computergesteuerte hochkomplexe Maschinen zum Zuschneiden, Fräsen, Bohren und zweiseitigen Verleimen der Kanten vermuten?

Schreiner Christian Durrer an der CNC-Maschine. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 11. August 2022)

In der Produktionshalle stellt Schreiner Christian Durrer die CNC-Maschine ein. Diese fräst in die Frontteile von Schubladen Nut und Löcher. Seit 21 Jahren arbeitet der Sachsler Schreiner im Betrieb. «Ich schaffe gern an meinem Wohnort», betont er. Die Arbeit an der Maschine und mit dem Material mache ihm Freude, wie er sagt.

Viele Mitarbeiter sind schon lange da, mancher seit 40 Jahren

Durrers Firmentreue ist typisch für das Familienunternehmen. «Unsere Mitarbeiter schätzen den familiären Umgang. Wir ziehen alle an einem Strang, wir wollen alle, dass es weitergeht. Es ist ein Geben und Nehmen», erklärt Jonas Omlin, der gemeinsam mit Markus Omlin, seinem Cousin und dessen Schwester, Claudia Waldvogel-Omlin, den Betrieb in dritter Generation leitet.

Sie leiten den Familienbetrieb zusammen (von links): Markus Omlin, Claudia Waldvogel-Omlin und Jonas Omlin vor der Plattenstrasse. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 11. August 2022)

Ein grosser Teil der 22 Angestellten gehört schon seit vielen Jahren zum Betrieb, es gebe sogar jemanden, der inzwischen 40 Jahre bei ihnen arbeite, erzählt Omlin stolz. Unter ihnen sind Schreiner, aber auch andere Fachkräfte. Omlin sagt:

«Wenn es nötig ist, kommen sie auch mal samstags.»

Noch nie habe man jemanden aus wirtschaftlichen Gründen entlassen müssen, bestätigt Markus Omlin, der als gelernter Mechaniker die Produktion leitet. Im vergangenen Jahr habe man Kurzarbeit anmelden müssen. Der Markt ist hart umkämpft. Als der Sachsler Möbelhersteller Reinhard dichtgemacht habe, sei ihnen das sehr nachgegangen, betont Claudia Waldvogel-Omlin. Im vergangenen Jahr haben sich die drei Omlins entschieden, ihr Programm zu erweitern. Sie lancierten ein neues Programm, das neue Wohnstile für die Bereiche Wohnen, Schlafen und Studio umfasst.

«Ein frisches Programm braucht seine Zeit, bis es angenommen wird», weiss Markus Omlin aus Erfahrung. Die Verkäufer in den Möbelfirmen, die es in der ganzen Schweiz vertreiben, müssen das Programm kennen lernen, um es entsprechend anbieten zu könnten. Ein Wechsel kostet Geld. Gut, bringe ein anderes bewährtes Programm im Sortiment genügend ein, um die Umstellung zu verkraften, so der 57-Jährige.

Rohmaterial ist extrem viel teurer geworden

Auch die Karl Omlin AG kämpft mit der aktuellen Situation durch Corona. Der Boom von neuer Einrichtung nach dem ersten Lockdown sei bereits wieder vorbei, berichtet Jonas Omlin, zuständig für den Verkauf. Die Kosten fürs Rohmaterial seien extrem gestiegen, äussert Markus Omlin. Zahlt der Endverbraucher die teureren Produkte? Punkten können die Möbelprogramme aus Sachseln mit verschiedenfarbigen Fronten je nach Kundenwunsch durch ihre Vielfalt und Flexibilität.

Schreiner Sepp Kiser schneidet ein Brett für Spezialanfertigungen auf Mass zu. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 11. August 2022)

Schreiner Sepp Kiser ist in seiner Werkstatt dabei, einen Sockel für ein Regal zu fertigen, das standardmässig Füsschen hat. Keine grosse Sache, aber der Kunde wünscht es genau so. Vor Kiser liegt ein Zettel mit den Aufträgen für den Tag. Darauf sind lauter Massanpassungen notiert. Die Möbel können in der Breite, Höhe und Tiefe nach individuellem Kundenwunsch angepasst werden.

Karl Omlin startete mit der Produktion von Munitionskisten

1937 gründete Karl Omlin, der Grossvater der heutigen Firmenbesitzer, mit seinem Bruder Walter eine Schreinerei und fertigte Munitionskisten für die Schweizer Armee. Fast 20 Jahre später stieg der Betrieb auf die Herstellung von Jugendzimmern und -studios um. 1960 stiegen Karls Söhne Karl junior und Ruedi in die Firma ein, 1980 Fredy, der Vater von Jonas.

Sie leiten den Familienbetrieb in der dritten Generation (von links): Markus Omlin, Claudia Waldvogel-Omlin und Jonas Omlin vor dem 13 Meter hohen Hochregallager. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 11. August 2022)

2013 übernahm die dritte Generation den Betrieb. Jeder im Trio hat seinen klar abgegrenzten Bereich, die wichtigen Entscheidungen trifft man gemeinsam. Das funktioniert gut, wie alle bestätigen. Markus Omlin arbeitet seit 1986 im Familienbetrieb. Über die Möbelfabrik sagt er:

«Das ist ein wichtiger Teil meines Lebens.»

Was sind seine Erwartungen und Wünsche für die Zukunft? «Dass es weiterhin läuft.»

Sommerserie «Hiäsigs»: Produkte oder Dienstleistungen aus der nächsten Umgebung zu beziehen, ist beliebt. Da weiss man, was man hat, woher es kommt, oder man kann die Urheber sogar persönlich kennenlernen. In lockerer Folge stellen wir in unserer Sommerserie «Hiäsigs» solche Produkte, Dienstleistungen und die Menschen dahinter vor.

