Sommerserie «Hiäsigs» Von der «Ägschtra Wurscht» zum «Fraiätraum» Die Familien Zumbühl aus dem Engelbergertal haben mit ihrem Label «Hiäsigs» viel Erfolg. Sie wollen Vorbild für andere Landwirte sein, Mut und Eigeninitiative zeigen und mit eigenen Produkten Nischen besetzen. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 19.08.2022, 14.00 Uhr

Gfreerli Punsch, Rhebarbärä oder Houdärabliätä Sirup, Häiwschnaps, Ägschtra Wurscht, Oupächreytli Souz, Epfu Caramel Kumfi, Aigätroscht Wässerli, Biuti-Wässerli – so klingende Namen zergehen nicht nur Freunden von kulinarischen Köstlichkeiten auf der Zunge. Sie lassen auch die Herzen von Mundartliebhabern höher schlagen. Die Produkte ausschliesslich im Nidwaldner Dialekt zu benennen, ist nur eines der Markenzeichen des Labels «Hiäsigs – Vo Bärg und Tal». Das andere und weit wichtigere ist, dass sämtliche Angebote Bioprodukte sind.

Die Familien der Gebrüder Zumbühl: v.l.n.r. Klaus, Rita, Carla und Peter. Bild: PD

Hinter «Hiäsigs» stehen Carla und Peter Zumbühl sowie Rita und Klaus Zumbühl. Die Familien der beiden Brüder sind am Altzellerberg im Engelbergertal im Kanton Nidwalden zu Hause. Sie betreiben einerseits den Bio-Milchwirtschaftsbetrieb Unter Englerz mit der Sömmerungsalp Schwand und den Betrieb Bannerlen mit dem Sommerbetrieb Rotihalten am Sonnenhang Bielen Wolfenschiessen. Milchkühe, Jungvieh, Alpenschweine, Burenziegen, Hühner und Wachteln sind auf den Höfen zu Hause.

Rita und Klaus Zumbühl auf dem Weg zur Rotihalten, die nur durch Luftseilbahn oder Fussweg erschlossen ist. Bild: PD

Die Spezialität Alpenschweine

«Wenn man ‹hiäsig› auf Menschen bezieht, meint man damit normalerweise Einheimische, die man gut kennt und ihnen deshalb vertraut», erklärt Carla Zumbühl (46). So sei es auch mit ihren Produkten, die alle hier gewachsen und produziert worden seien. Über 60 sind es von Fleisch über Milchprodukte und Getränke, Gebäck, Konfis oder Eingemachtem bis zu diversen Kräuterprodukten.

Produkte oder Dienstleistungen aus der nächsten Umgebung zu beziehen, ist beliebt. Da weiss man, was man hat, woher es kommt, oder man kann die Urheber sogar persönlich kennen lernen.

Aber – auch das ist eine Eigenheit von «Hiäsigs» – es sind alles saisonale Bioprodukte und sie sind halt nur so lange verfügbar, wie der Vorrat reicht. Es gibt dafür auch immer mal wieder Neues im Sortiment. «Wir müssen mit dem zufrieden sein, was unsere Höfe und Gärten hergeben und daraus etwas machen. In der Landwirtschaft sind wir uns gewohnt, jederzeit reagieren zu müssen», erklärt Carla Zumbühl. Ihre Kunden würden das verstehen. Momentan hat sie alle Hände voll zu tun mit Zwetschgen und auch mit Äpfeln. Die Ernte sei reich. «Dieses Jahr ist aufgrund der Witterungsbedingungen alles früher als sonst. Auch wenn es sehr trocken war, ist es bis jetzt ein gutes Jahr.» Wassermangel sei bis jetzt bei ihnen kein Problem.

Carla (rechts) und Rita Zumbühl an der Destille. Bild: PD

Eine Spezialität der Zumbühls sind die schwarzen Alpenschweine. Es gibt in Nidwalden nur noch einen weiteren Betrieb, in dem sie gezüchtet werden. Die Urschwein-Rasse war fast ausgestorben, heute steigt die Nachfrage der Gastronomie nach dem kompakten, marmorierten Fleisch stark an. Das würzig, nussige Fleisch und Fett (Lardo) gilt als Delikatesse. «Alpenschweine sind meist draussen, wegen der schwarzen Haut erleiden sie keinen Sonnenbrand und sie sind robuster als Hausschweine. Mit ihren Schnauzen pflegen sie verdichtete, verunkrautete Alpweiden und sie ernähren sich hauptsächlich von Gras und Heu», erklärt Carla Zumbühl einige Besonderheiten der Rasse. Doch die Aufzucht braucht Zeit, anderthalb Jahre bis sie das Schlachtgewicht von etwa 85 Kilogramm erreichen, bei einem Bioschwein dauert es rund 4 Monate bis zum Gewicht von 100 Kilogramm.

Schwarzes Alpenschwein: Zuchtsau Vreni mit Jungmannschaft. Bild: PD

Die Hitparade der Produkte

Seit anderthalb Jahren gibt es «Hiäsigs», Carla Zumbühl hat sich stark für den Erfolg engagiert. Sie kommt aus dem Marketing, war lange für Engelberg-Titlis Tourismus tätig. «Ich unterstütze meinen Mann, wo es geht», sagt die Mutter von fünf Kindern. In der Administration, als Familienfrau, bei der Herstellung der Produkte und beim Marketing bringt sie sich ein. «Ich bin keine Bauernfrau, sondern die Frau des Bauern», sagt sie mit einem Schmunzeln. Dass sie so viele Produkte selber daheim produzieren und veredeln, komme ihr entgegen. Rund drei Arbeitsstunden pro Tag werden nur in die Hiäsig-Produkte investiert.

Beim Etikettieren der Produkte müssen Vorschriften beachtet werden. Bild: PD

So ganz einfach ist das aber nicht, damit die Sachen verkauft werden dürfen, müssen Lebensmittel- und Hygienevorschriften eingehalten werden, die Deklarationen auf den Etiketten müssen gesetzeskonform sein. Die Ideen und Rezepte für die Produkte tüftelt sie gemeinsam mit Schwägerin Rita aus. Nüsse, Heuschnaps, Sirup und Fleischprodukte würden zu den beliebtesten zählen.

Sirup, Nuss Chnuschpärli und Wässerli: eine Auswahl der Produkte. Bild: PD

Zuerst war Mut gefragt

Mit der Produktion und dem Verkauf einheimischer Lebensmittel treffen die Familien Zumbühl den Nerv der Zeit. Selbstversorgung hat wieder einen viel höheren Stellenwert. Tatsächlich ist das Projekt bestens gestartet. Carla Zumbühl erinnert sich:

«Am Anfang hatten wir schon Bammel, schliesslich waren die Initialkosten recht hoch. Da brauchten wir schon Mut.»

Heute verkaufen sie rund 50 Prozent ihrer Ware über verschiedene Läden. Der Rest geht über Direktvertrieb oder die Onlineplattform Heimathelden. Was noch fehlt, ist ein eigener Hofladen, doch diesen Herbst soll es soweit sein.

Die Landwirtschaft brauche solche Eigeninitiativen. «Wir wollen ein Vorbild sein, mutig zu sein und Nischen zu besetzen. Und wir wollen das Verständnis für die Landwirtschaft, die immer wieder kritisiert wird, fördern. Wir produzieren Lebensmittel, pflegen die Landschaft sowie die Biodiversität. Wir müssen zur Schweizer Landwirtschaft, Kultur und Tradition Sorge tragen», betont Carla Zumbühl.

Weitere Infos unter: www.hiaesigs.ch

