Was wurde aus den Plänen für den Bahnhof Engelberg?

Sommerserie «Was wurde aus» Engelberger Talammann Alex Höchli: «Das Bahnhofareal ist für uns ein ganz wichtiger Ort» Vor sieben Jahren haben die Engelbergerinnen und Engelberger Pläne für das Bahnhofareal abgelehnt. Eine Aufwertung des Gebiets ist nach wie vor auch Ziel der Zentralbahn als Eigentümerin. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 28.08.2022, 16.53 Uhr

Grosse Pläne hegten die Zentralbahn (ZB) und die Post vor einigen Jahren für das Engelberger Bahnhofareal. Neben einem neuen Kopfbahnhof sollten weitere Gebäude entstehen, unter anderem auch Büro- und Gewerberäume sowie Wohnungen. Die erforderliche Umzonung des 6000 Quadratmeter grossen Gebiets, das der ZB und der Post gehört, hat das Stimmvolk im November 2017 jedoch abgelehnt.

Blick auf das Bahnhofareal. Bild: Beat Christen (Engelberg, 11. August 2022)

«Die Gemeinde Engelberg ist nach wie vor sehr daran interessiert, dass sich das Bahnhofareal in die Richtung entwickelt, wie es im damaligen Projekt angedacht war», sagt Talammann Alex Höchli. Nach dem Volks-Nein hätten ZB und Post einzelne bauliche Massnahmen umgesetzt, etwa das neue Reisezentrum und die Integration der Post.

«Raumplanungsgesetz gibt Verdichtung vor»

Der Engelberger Talammann Alex Höchli. Bild: PD

«Das Bahnhofareal ist für uns ein ganz wichtiger Ort als Willkommenstor für Engelberg», betont Höchli. Das Gebiet des Bahnhofs ist im Masterplan von Engelberg als eines von verschiedenen Arealen zur Innenentwicklung vorgesehen. «Das Raumplanungsgesetz des Bundes gibt die Verdichtung und die Entwicklung nach innen vor», hält Höchli fest. Gerade auch nicht städtische Gebiete müssten sich mehr und mehr mit diesem Thema auseinandersetzen.

Bis ein neues Projekt aufgegleist werden kann, dürfte noch einige Zeit verstreichen. «Wir haben jetzt den Masterplan für die Gemeinde erarbeitet», sagt Bendicht Oggier, Geschäftsführer der Einwohnergemeinde Engelberg. «Im kommenden Herbst oder Anfang des nächsten Jahres wollen wir mit der Ortsplanungsrevision starten.»

Mit der ZB und der Post sei die Gemeinde in Kontakt. Wenn man auf dem Areal etwas machen möchte, brauche es nach wie vor eine Umzonung. «Heute liegt das ganze Bahnhofareal samt Bahnhofplatz in der öffentlichen Zone. Hier sind nur öffentliche oder kurörtliche Nutzungen zugelassen.» Dazu gehörten natürlich der Bahnhof, Parkplätze, die Post oder ein Kiosk. «Will man Wohnungen schaffen oder ein klassisches Hotel errichten, ist das nicht zonenkonform.» Hier gelte es laut Oggier, einen Weg zu finden, den öffentlichen Interessen in der Ortsplanung nachzukommen und gleichzeitig gute Rahmenbedingen zu schaffen für Projekte von Investoren.

Günstigen Wohnraum schaffen

Ein besonderes Anliegen ist der Gemeinde die Schaffung von günstigem Wohnraum. «Insbesondere für einheimische Familien», betont Alex Höchli. Die Gemeinde habe lediglich im Gebiet Unteres Eggli eigenes Bauland. «Dort sind wir aktiv.» Um weitere Möglichkeiten für erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, brauche es entsprechende Rahmenbedingungen. Alex Höchli geht davon aus, dass in den kommenden fünf bis zehn Jahren etwas entstehen könnte beim Bahnhof: «Man darf den Aufwand nicht unterschätzen für so ein Unterfangen.» Er sei sehr zuversichtlich. «Alle sehen die Chance, auf diesem zentralen Gelände etwas Schönes zu gestalten.»

Michael Schürch, Geschäftsführer der Zentralbahn, bekräftigt auf Nachfrage das Interesse des Bahnunternehmens, das heute brachliegende Areal aufzuwerten. «Wir warten nun darauf, was die Ortsplanungsrevision ergibt», hält er fest. Dabei rechnet er nicht damit, dass die ZB vor 2025 tätig wird.

Michael Schürch, Geschäftsführer der Zentralbahn. Bild: Matthias Piazza (Stans, 5. Juli 2021)

Schürch geht zudem aus heutiger Sicht davon aus, dass 2026 der Halbstundentakt zwischen Luzern und Engelberg Realität wird. «Der Halbstundentakt allein wird nicht genügen, um Leute, die heute mit dem Auto anreisen, zum Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr zu bewegen», zeigt er sich überzeugt. Dafür brauche es weitere Massnahmen.

Eine Möglichkeit sieht Schürch in der Verlängerung des «Titlis Xpress» bis in den Bahnhof. Eine solche Verlängerung lag als Idee schon Mitte des vergangenen Jahrzehnts auf dem Tisch. Sie wurde aufgrund von zu grossem Widerstand fallengelassen.

Beispiel Fiesch

Michael Schürch schwebt ein ÖV-Knotenpunkt vor, in dem man unmittelbar vom Zug in die Gondelbahn umsteigen könnte. Er erwähnt das Beispiel von Fiesch. Die Oberwalliser Gemeinde hat vor drei Jahren die Gondelbahn auf die Fiescheralp zur Bahnlinie hin verlegt und gleichzeitig den Bahnhof um einige hundert Meter verschoben. «Alles befindet sich jetzt im gleichen Gebäude und das Umsteigen ist sehr einfach und bequem», sagt er. «Ich bin überzeugt, dass mehr Leute mit dem öffentlichen Verkehr anreisen würden, wenn sie bequem weiter ins Ski- und Wandergebiet gelangen können.» Dies würde seiner Ansicht nach auch einen Beitrag an die Lösung der Verkehrsprobleme im Engelbergertal leisten.

So präsentierte sich 2017 das Projekt für den Bahnhof Engelberg. Visualisierung: PD

Haben Sie sich nicht auch schon gefragt, was wurde eigentlich aus dieser oder jener Person? Oder aus einer Idee? Einem Projekt? In lockerer Folge widmen wir uns in der Sommerserie «Was wurde aus» Personen oder Projekten, die uns vor einiger Zeit beschäftigt haben oder in aller Munde waren.

