Sommerserie «Was wurde aus?» Maturandin wollte der Landsgemeinde auf dem Sarner Landenberg ein Denkmal widmen Selma Wick wollte die Landsgemeinde unsterblich machen. Mit ihrer Maturaarbeit machte sie die Note 6. Doch ein Denkmal gibt’s bis heute nicht. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Selma Wick damals auf dem Landenberg, wo bis 1998 die Landsgemeinde abgehalten wurde. Bild: Obwaldner Zeitung (29. Dezember 2009)

Die Wiese auf dem Landenberg ob Sarnen war bis 1998 der Austragungsort der Landsgemeinde. Hier wurde immer am letzten Sonntag im April über wichtige Vorlagen abgestimmt, Regierungsräte, National- und Ständeräte von Obwalden wurden gewählt, so im letzten Jahr ihres Bestehens auch Hans Hess, der bis 2015 Ständerat war. Alles lief nach einem strengen, von der Regierung festgelegten Zeremoniell ab. Die Harmoniemusik spielte den alten Landsgemeindemarsch, während die Behörden und das Stimmvolk, angeführt von Weibeln im Ornat und Helmibläsern in rot-weisser Landsknechtstracht, auf den Hügel zogen. Zu Beginn der oft hitzigen Verhandlungen stimmte die Geistlichkeit das «Veni creator spiritus» (Komm Heiliger Geist) an.

Selma Wick war gerade mal sieben Jahre alt, als die Obwaldner Landsgemeinde 1998 abgeschafft wurde. Sie stand also nie selber im Ring, konnte nicht abstimmen. Trotzdem weckt die Landsgemeinde Kindheitserinnerungen in ihr. «Es war immer ein besonderer Tag. Eine richtige Volksfeststimmung kam jeweils auf. Während der Geschäfte wurde ich im Kinderhort betreut. Danach gingen wir mit der Familie immer ins Dorf.»

Später lebte die damalige Kantischülerin ein Jahr lang in Argentinien. Die Gastfamilie integrierte sie ins gesellschaftliche und politische Leben des südamerikanischen Landes, nahm sie mit an Wahlveranstaltungen. «Ich war fasziniert vom gesellschaftlichen Engagement der Argentinierinnen und Argentinier – und zugleich wahnsinnig entsetzt über die unglaubliche vorherrschende Korruption.» Geprägt von den Eindrücken der politischen Verhältnisse in Argentinien, lernte sie bei ihrer Rückkehr das heimische Demokratiesystem erst recht schätzen. Und lernte die Institution Landsgemeinde als Paradebeispiel der direkt gelebten Demokratie kennen – sozusagen postum.

Der Landenberg. Bild: Nidwaldner Zeitung (Sarnen, 7. August 2018)

Mehrheit sprach sich für ein Denkmal aus

Der Wunsch keimte in ihr auf, dieser demokratiepolitischen Institution ein Denkmal zu widmen, auch wenn sie selber die Landsgemeinde nicht zurückwünscht, weil sie diese Form der Demokratie überholt findet, unter anderem wegen der schlechten Stimmbeteiligung, der fehlenden Anonymität und der beeinflussenden Rhetorik. 2009 widmete sie ihre Maturaarbeit dem Thema, versuchte herauszufinden, was die Obwaldnerinnen und Obwaldner von einem Denkmal halten. Die Ergebnisse: 42 Prozent der Antwortenden sprachen sich zu ihrer Überraschung für ein Denkmal aus, 20 Prozent dagegen, 38 Prozent waren unentschlossen. Zudem führte sie mit 13 ausgewählten Leuten, darunter sämtlichen Regierungsräten von 1998, ein ausführliches Interview. Zehn der Befragten sprachen sich für ein Denkmal aus.

Das Thema verfolgte sie danach allerdings nicht weiter. Zu einem Denkmal kam es bis heute nicht. Nach der Matura zog sie nach Zürich, wo sie an der Universität Zürich Kulturwissenschaften, Geschichte der Neuzeit und Philosophie und an der Zürcher Hochschule der Künste Kuration und Ausstellungskonzeption studierte. Die mittlerweile 31-Jährige, die seit zwei Jahren wieder in Obwalden lebt, ist Partnerin und Co-Geschäftsführerin bei Steiner Sarnen Schweiz, der Kreativmanufaktur für Erlebnisse.

Sie findet heute, dass ein Denkmal, zumindest für sich alleine gestellt, nicht die richtige Form wäre, um die Landsgemeinde im kollektiven Gedächtnis zu verewigen. «Wenn, dann müsste die Landsgemeinde mit ihrer ganzen Geschichte, positiv wie negativ, erlebbar werden – sodass die Auseinandersetzung mit ihr eine Relevanz für den Diskurs über die Weiterentwicklung unserer heutigen Gesellschaft bekommt. Aber nie zu verkopft intellektuell, sondern ganz nah am vielfältigen Demokratieverständnis, das in unseren Herzen pocht», so Selma Wick.

Haben Sie sich nicht auch schon gefragt, was wurde eigentlich aus dieser oder jener Person? Oder aus einer Idee? Einem Projekt? In lockerer Folge widmen wir uns in dieser Sommerserie «Was wurde aus…» Personen oder Projekten, die uns vor einiger Zeit beschäftigt haben oder in aller Munde waren.

