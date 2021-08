Sommerserie «Arbeit rund um die Uhr» Zu Besuch bei den «heimlichen Helden» im Schwimmbad Altdorf Badmeisterinnen und Badmeister von heute müssen noch viel mehr können, als Gäste vor dem Ertrinken zu retten. Das zeigt ein Besuch im Schwimmbad Altdorf. Jetzt im Sommer wollen alle ins Wasser. Heisst für die Rettungsschwimmer: Den Überblick bewahren. Anian Heierli 03.08.2021, 05.00 Uhr

Die Aufsicht ist nicht körperlich, aber trotzdem anstrengend. Als Badmeister muss Philipp Baumann aufmerksam sein. Immer. Auch wenn das Thermometer die 30 Grad Marke erreicht, überall Kinder toben und der Lärmpegel steigt.

Doch Baumanns Energie reicht, um selbst die heissesten Sommertage zu überstehen. Seine Batterien lädt der Sportler in der Freizeit, wenn er mit dem Rennvelo auf den Klausenpass fährt oder auf Berg- und Skitouren geht. Seit acht Jahren arbeitet der 44-Jährige beim Schwimmbad Altdorf im Hallen- und im Freibad. Langweilig wurde es ihm dabei nie. Im Rahmen der Sommerserie «Arbeit rund um die Uhr» gibt der Seedorfer Einblick in seinen Beruf und legt dabei den Schwerpunkt auf den Nachmittag. Denn immer wenn die Sonne am höchsten steht, zieht es viele ans Wasser und seine Aufgabe ist besonders anspruchsvoll.

Badmeister Philipp Baumann (44) beobachtet aufmerksam das Treiben im Wellenbad. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 9. Juli 2021)

An diesem Freitag ist es leicht bewölkt und nicht so voll. Trotzdem behält Baumann die Kinder draussen bei der Rutsche und im Wellenbad genau im Auge. «Ja, das kann anstrengend sein», sagt er. Ablenken lässt er sich nicht. Seine Aufsichtspflicht nimmt Baumann ernst, obwohl er andere Tätigkeiten lieber macht. Insgesamt schätzt er seinen Beruf aber sehr:

«Mir gefällt die Vielseitigkeit.»

Denn Badmeister von heute müssen noch viel mehr können, als Gäste vor dem Ertrinken zu retten. Zu den Aufgaben des gelernten Zimmermanns gehören die Kasse, Reinigung, Rasenpflege und technische Arbeiten. Selbst eine defekte Lüftung oder Heizung repariert das Team des Schwimmbads selbst.

Polizei musste wegen schwieriger Gäste ausrücken

Den Polizisten zu spielen gefällt Baumann dagegen weniger gut. «Ja, es gibt auch schwierige Gäste», sagt er. «Etwa Jugendliche, die streiten und handgreiflich werden. Das ist unangenehm.» Sie hätten auch schon die Polizei gerufen. Doch zum Glück seien solche Vorfälle «sehr sehr» selten. Der Kontakt zu den Gästen empfindet er auch als angenehm. Baumann nimmt sich die Zeit gerne. Zum Beispiel erklärt er an diesem Nachmittag einem kleinen Mädchen, dass es keine Fische im Wasser hat, worauf sie beruhigt ins Becken steigt. Ihr Vater dankt es ihm.

Philipp Baumann schätzt die Vielfältigkeit seines Berufs. Sein Wissen als Badmeister frischt er jedes Jahr in einem Wiederholungskurs auf. Bild: Anian Heierli

Was Baumann dagegen weniger Freude bereitet, sind Eltern, die ihre Kinder nicht beaufsichtigen. Er sagt dazu:

«Es gab schon Gäste, die Kinder bei uns abgeben wollten. Das geht natürlich nicht. Wir sind keine Kita.»

Ohnehin hätte er zum Hüten keine Zeit. Denn als Badmeister trägt er grosse Verantwortung. Er muss Gefahren erkennen und präventiv einschreiten. «Dieser Verantwortung bin ich mir bewusst», betont Baumann. «Man darf als Badmeister aber keine Angst haben, und nervös sein.» Seine Selbstsicherheit zieht er auch aus der Ausbildung. Baumann ist im Besitz des Brevets des Schweizer Bademeisterverbands. Sein Wissen frischt er jährlich in einem einwöchigen Wiederholungskurs auf. «Das ist eine Mischung aus Theorie, Schwimmen und Tauchen», sagt er. Seit er angefangen habe, seien die Anforderungen grösser geworden. Mittlerweile muss er jeweils unter Beweis stellen, dass er 500 Meter unter 13 Minuten schwimmen kann.

An Spitzentagen im Hochsommer kommen mehrere hundert Gäste. Dann schafft ein Badmeister die Arbeit nicht allein. Deshalb gibt es Aushilfen. Eine von ihnen ist Doris Stadler aus Attinghausen.

Doris Stadler ist die gute Seele im Schwimmbad Altdorf. Bild: Anian Heierli

Seit 12 Jahren arbeitet sie regelmässig das ganze Jahr im Schwimmbad mit. Sie sagt:

«Ja, wir können nicht alles sehen. Es braucht auch aufmerksame Badegäste, die hin und wieder aufs Wasser schauen und uns alarmieren, wenn etwas nicht stimmt.»

Sie fühlt sich bei ihrer Arbeit wohl. Einerseits kann die Samariterlehrerin ihr Wissen hier weitergeben. Andererseits war sie schon immer ein Wassermensch. 2003 hat sie das Rettungsbrevet gemacht. Doch das Wichtigste ist für Stadler das Team: «Mit den Mitarbeitern stimmt es zu 100 Prozent. Für mich ist dies das A und O.» Nun hoffen die Badmeisterin und der Badmeister auf zwei Dinge: einen schönen restlichen Sommer und vor allem auf eine unfallfreie Saison.