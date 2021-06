Konzertreihe am Sarnersee erhält eigene Bühne

Sarner Konzertreihe «Sound am See» geht in die nächste Runde – jetzt auf der eigenen Bühne Nach langem Warten wird das Sarner Seefeld bald wieder Schauplatz eines Kulturanlasses. Bei der Konzertreihe «Sound am See» spielen lokale Bands kostenlos für das Publikum. Kristina Gysi 17.06.2021, 05.00 Uhr

In Reto Kathriners Werkstatt riecht es nach Arbeit. Er bezeichnet sich selbst als Allrounder. Selbstständiger Holzbauer dürfte jedoch die passendste Berufsbezeichnung sein für den 40-Jährigen. Auf einer Werkbank an der Wand liegen verschiedene Holz- und Eisenteile für sein neuestes Projekt. Kathriner zimmert zurzeit die Bühne für die Konzertreihe «Sound am See». Mittels Crowdfunding wird für diese derzeit Geld gesammelt.

Seit 2016 sorgt der Anlass für Stimmung im Sarner Seefeld. Organisiert wird er durch den gleichnamigen Verein, bestehend aus zwölf jungen Obwaldnern. Nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr soll er am 17. Juli und am 14. August endlich wieder durchgeführt werden. Heuer zum ersten Mal mit einer eigenen Bühne.

Selbstverständlich ist das keineswegs, denn «Sound am See» startete im kleinen, einfachen Rahmen. «Im ersten Jahr legten wir einen Teppich aus, der als Bühne diente», erinnert sich Vereinspräsident Joel Michel. Doch die kostenlosen Konzerte vor der schönen Kulisse des Sarnersees fanden Anklang. 2019 entschieden sich die Organisatoren dazu, die Kulturveranstaltung zu professionalisieren. Sie gründeten den Verein, erweiterten das Budget und fanden wichtige Sponsoren. Denn der Anlass sollte kostenlos und so für alle zugänglich bleiben können. «Bei uns treffen Jugendliche auf Senioren und auf Familien mit Kindern.» Diese Mischung sorge für die gelassene und familiäre Stimmung, sagt der 21-Jährige.

Reto Kathriner baut die neue Bühne für das diesjährige «Sound am See». Auf dem Tablet im Hintergrund sieht man, wie sie am Ende aussehen soll. Bild: Kristina Gysi (Kerns, 10. Juni 2021)

Line-up besteht aus Zentralschweizer Bands

Entstanden ist «Sound am See» unter anderem, weil es im Kanton Obwalden nach dem Gusto der Gründer zu wenig Anlässe dieser Art gibt. «Im Bereich Fasnacht und Volksmusik findet man allerlei Veranstaltungen und Feste. Andere Richtungen sind eher Randerscheinungen», sagt Felix Wannemacher. Der 22-Jährige ist Vizepräsident des Vereins und für das Sponsoring zuständig. «Wir möchten lokalen Künstlern eine Plattform bieten und für das Publikum einen Mehrwert schaffen.» Bisher waren fast alle am «Sound am See» auftretenden Bands aus der Zentralschweiz. Auch für den 17. Juli steht mit Red Lily aus Obwalden, der Urner Band Colster und M’Ghadi aus Luzern ein Innerschweizer Line-up bereit. Am 14. August folgen dann Monsieur Soussol Et Ses Amis aus Obwalden sowie die beiden Luzerner Bands Piri Piri und Taktlos.

Präsident Joel Michel (links) und Vizepräsident Felix Wannemacher freuen sich aufs diesjährige «Sound am See». Bild: Kristina Gysi (Kerns, 10. Juni 2021)

Welche Bands ins Programm passen, entscheidet der Verein im Plenum. Die Mitglieder sind für alles offen – zumindest fast. «Hauptsache, es passt in das gemütliche Seesetting», sagt Michel, der nebst dem Präsidium auch für das Booking zuständig ist. «Sound am See» soll verschiedene Musikrichtungen miteinander vereinen und für jeden Geschmack etwas bieten. Bands, die zu sehr «ins Extreme» gehen, lehnen sie ab. Heftiger Punk und Metal sowie elektronische Musik, bei der «nur» ein DJ auf der Bühne steht, werden nicht gebucht. «Wir hören uns aber alles erst einmal an», so Michel. Es werde niemand kategorisch ausgeschlossen. So möchte das «Sound am See» eine gewisse Offenheit in die Kulturszene bringen.

Musik kann Menschen verbinden

Der soziale Aspekt der Musik spielt bei Michels und Wannemachers Engagement eine zentrale Rolle. «Bei Konzerten und beim Musikmachen kann man sich mit Menschen verbinden und diese erreichen», so Michel. Ähnlich sieht es Wannemacher: «Es ist eine gute Art, um die Gesellschaft zu fördern und Leute zusammenzubringen, die ansonsten vielleicht nicht zusammenfinden würden.»

Und warum sollte man ausgerechnet das «Sound am See» und kein anderes Konzert besuchen? Michel lacht. «Ich muss das jetzt fast sagen, aber es ist wirklich so. ‹Sound am See› ist einfach mega cool.» Schliesslich sei man sonst schon gerne am Sarnersee. Inmitten der Berge, so nahe am Wasser. Und dann noch mit Musik und Menschen. «Es ist einfach sehr gemütlich.» Zudem sei der Event weder kommerzialisiert noch in einer anderen Weise verbindlich. Nur unkompliziert und locker. Und: «Wir haben natürlich wahnsinnig gute Musik.» Die dieses Jahr sogar auf der eigenen Bühne gespielt wird.

Hinweis: Weitere Informationen zur Konzertreihe «Sound am See» gibt es hier.