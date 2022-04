SP-Frauen Obwalden Lesung und Gespräch zum Thema sexualisierte Gewalt In einem öffentlichen Gespräch mit der Autorin wird in Sarnen das Buch «Sprechen und Schweigen über sexualisierte Gewalt» von Lilian Schwerdtner vorgestellt; ein Plädoyer für Kollektivität und Selbstbestimmung. 29.04.2022, 11.56 Uhr

Lilian Schwerdtner hat Philosophie und Soziologie studiert und lebt heute in Berlin. Sie ist Teil des Kollektivs «Actions Against Rape Culture» und engagiert sich gegen sexualisierte Gewalt. Sie produziert den Podcast «Not your Opfer». Mit dem Buch gelingt ihr eine philosophisch präzise Analyse der sprachlichen Mechanismen, mit denen Opfer von sexualisierter Gewalt zum Schweigen gebracht werden.

Mit dieser Lesung möchten die SP-Frauen Obwalden eine Auseinandersetzung mit der Thematik sexualisierte Gewalt anregen. «Wir sind überzeugt, dass es mehr Aufklärung, Prävention und Sensibilisierung zu dieser Thematik braucht», schreiben die SP-Frauen in einer Medienmitteilung. Diese Lesung ist der Auftakt für weitere Anlässe. Im Herbst ist eine Ausstellung zum Thema sexualisierte Gewalt geplant. Damit soll die Forderung der SP-Frauen Schweiz «Nur ja heisst ja» auch in Obwalden aufs Tapet gebracht werden. (sez)

Hinweis: Lesung/Gespräch über sexualisierte Gewalt; 6. Mai, 19.30 Uhr, Buchhandlung Dillier an der Poststrasse in Sarnen. In Zusammenarbeit mit der IG Buch. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. Reservationen können unter info@buecherdillier.ch getätigt werden.