Spanische Rhythmen der Feldmusik Sarnen begeistern Die Foramtion bot am Wochenende ein Konzert der Extraklasse. Kurt Liembd 19.01.2020, 17.36 Uhr

Die Feldmusik Sarnen interpretierte konzertante Musik aus Spanien auf höchstem Niveau. Bild: Kurt Liembd (Sarnen, 18. Januar 2020)

Was hat Aristoteles mit der Feldmusik Sarnen zu tun? Wer das Winterkonzert der Feldmusik am Samstag und Sonntag in der Aula Cher besuchte, hat dies eindrücklich gespürt und ist danach mit einer bleibenden Erinnerung nach Hause gegangen. Bevor sich der Geist Aristoteles’ entfaltete, wartete die Feldmusik mit einem musikalischen Programm der Extraklasse auf. Unter dem Motto «Seufzer Spaniens» begaben sich die über 80 Musiker auf eine abenteuerliche Reise durch Iberien. Doch von «Seufzen» im landläufigen Sinne wie Kummer oder Schmerz war keine Spur, vielmehr spürte man Seufzen im Sinne von Wehmut, Sehnsucht bis zu lustvoller Erregung.

Katz’ singende Klarinette

Schon die Eröffnung mit «Danza Colorista», einem mystischen Tanz voller Emotionen, liess aufhorchen. Das kurze Werk von Rafael Mullor Grau gefiel durch eine äusserst farbige Instrumentation und lebendige Interpretation, die Lust auf mehr machte. «Il Concerto» heisst das Solo-Konzert für Klarinette mit Nicolas Katz (34) als überragendem Solisten. Der junge Komponist Oscar Navarro (38) schuf ein Werk, das von Emotionen und fesselnden Rhythmen lebt. Nicolas Katz ist es gelungen, die Vielfältigkeit und all die technischen Möglichkeiten der Klarinette bis ins Extrem auszuloten. Faszinierend bei seinem Spiel ist nebst der technischen Virtuosität auch die Ähnlichkeit der Klarinette mit der menschlichen Stimme. Dirigent Sandro Blank gelang ein perfektes Zusammenspiel des Solisten mit dem Blasorchester und ebenso, die Intentionen des Komponisten auszuloten. Die Zuhörer erlebten mehr als «nur» ein Klarinettensolo, sondern eine Klarinette als Lebensfreude und als Lebenseinstellung. So spielte Katz mal schwermütig suchend, mal wild und kraftvoll und zeigte dabei, wie tief der Flamenco selbst in diesem höchst anspruchsvollen Werk verwurzelt ist. Dass Spanien eine Hochburg der Blasmusik ist, war auch beim konzertanten «Paso Doble» von Luis Serrano Alarcon spürbar. Auch wenn der Titel einfach tönt, gab es keine spanischen Klischees wie Siesta, Stierkampf oder Flamenco. Die Feldmusik lieferte eine farbige und freudige Darbietung spanischer Blasmusik auf höchster Stufe.

Solist Nicola Katz (links) mit Dirigent Sandro Blank. .Bild: Kurt Liembd (Sarnen, 18. Januar 2020)

Philosophie in der Musik

Nach der Pause ging’s zurück in die traditionelle Musik von Joaquim Serra aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im zweisätzigen «Estampes Simfoniques» erklangen «klassische» Töne mit bisweilen impressionistischen Zügen. Faszinierend dabei die Fiesta-Stimmung aus Andalusien, aber auch die Zigeunerklänge. Zum Abschluss erklang die «Sinfonie Nr. 2» von Teo Aparacio Barberan (52). Womit wir wieder bei Aristoteles wären, denn der Komponist schuf diese Symphonie in Anlehnung an das Buch «Ars Rhetorica» des griechischen Philosophen. Dirigent Sandro Blank gelang auch hier eine beeindruckende Interpretation, indem er jedem der drei Sätze einen eigenen Charakter verlieh: Logos (Grund), Pathos (Gefühl) und Ethos (Moral). Es klang zwar nicht typisch spanisch, ist es aber in Form einer äusserst farbenfrohen und innovativen Darstellung moderner Blasmusik. In dieser rund 30-minütigen Symphonie herrscht ein enger Bezug zwischen der Macht der Musik und der Macht der Welt. Was einmal mehr beweist, dass die Feldmusik Sarnen mit solch innovativen Werken eine Vorreiterrolle spielt. Es war sozusagen klingende Philosophie. Die Feldmusik wird dieses Werk am Luzerner Kantonalen Musikfest im Juni in Emmen aufführen.

Etwas ungewöhnlich war, dass sich die Feldmusik zu keiner Zugabe hinreissen liess, obwohl das begeisterte Publikum mindestens zehn Minuten applaudierte. Vielleicht gut so, denn eine Zugabe hätte den Geist Aristoteles’ und die nachhaltige Stimmung, die diesem Konzert innewohnte, trüben können.