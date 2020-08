Spatenstich für neues Alterszentrum in Alpnach – in zwei Jahren soll es stehen Am Montagabend ist der Spatenstich für das Alterszentrum in Alpnach erfolgt. Der Neubau ist ein Meilenstein. Robert Hess 11.08.2020, 16.50 Uhr

Spatenstich und Baubeginn für das neue Alterszentrum Allmend in Alpnach. Bilder: Robert Hess

(Alpnach, 10. August 2020)

Bedeutender Schritt in der Alters- und Gesundheitsversorgung der Gemeinde Alpnach: «Nach einem jahrelangen steinigen Weg», so Hedy Siegrist, Präsidentin der Stiftung Betagtenheim Alpnach, am Montagabend, «dürfen wir den Spatenstich für ein schönes und gutes Projekt vornehmen».