Spital Obwalden spielt bei Abwahl von Maya Büchi eine Rolle

Wahlen Obwalden Spital spielt bei Abwahl von Maya Büchi das «Zünglein an der Waage» Obwalden hat Gesundheitsdirektorin Maya Büchi abgewählt. Viele interpretieren dies als Wunsch nach Klarheit zur Zukunft des Spitals. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 13.03.2022, 21.20 Uhr

Die Sachsler FDP-Frau Maya Büchi ist wohl nicht wegen ihrer langjährigen Führung des Finanzdepartements gescheitert. In diesem Bereich wird sie schon in den nächsten Tagen einen, wie sie selber sagt, «absolut hervorragenden Abschluss 2021» präsentieren. «Was mir zum Verhängnis wurde, war klar das Gesundheitsthema, wo im Wahlkampf Emotionalität gewichtiger war als Fakten», bedauert sie. Doch den Volksentscheid gelte es zu akzeptieren, so bitter er auch sei.

Hätte ihre Partei, die FDP, Maya Büchi, nicht – gerade als Gesundheitsdirektorin – vermehrt den Rücken stärken müssen? Partei-Co-Präsident und -Fraktionschef Roland Kurz zeigt sich enttäuscht, dass es im Vorfeld der Wahlen nicht gelungen ist, dem Obwaldner Volk zu zeigen, welch gute Arbeit Maya Büchi all die Jahre geleistet hat. «Als das Spital zum Wahlkampfthema wurde, lebte sie in der Regierung weiterhin das Kollegialitätsprinzip», stellt er fest. «Vielleicht», so Kurz weiter, «hätte sie da das eine oder andere Mal doch stärker ihre Person in den Vordergrund rücken dürfen!» Allerdings müsse es sich nun erst einmal erweisen, ob die Person, die das Spital in Zukunft übernehme, in diesem schwierigen Dossier wirklich etwas besser machen könne.

Daniel Wyler: «Auf Obwalden wartet niemand»

Schon pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass diese heikle Aufgabe der Engelberger CVP-Frau Cornelia Kaufmann als «Neuer» übrig bleiben könnte. Sie will es auf sich zukommen lassen. Hält kurz nach ihrem Wahlsieg fest: «Das Thema hat im Wahlkampf eine Eigendynamik angenommen, die wir als Partei nicht beeinflussen konnten.» Selber stehe sie zu einem leistungsfähigen Spital in Sarnen. Es sei jedoch schwierig, im Moment etwas Konkretes dazu zu sagen, da sie doch über genau gleich wenig Informationen verfüge wie alle anderen im Kantonsrat auch.

Die abgewählte Gesundheitsdirektorin Maya Büchi stellt sich den Fragen der Journalisten. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 13. März 2022)

Bruno von Rotz – Präsident der CVP/Mitte Obwalden– schreibt den Wahlerfolg vor allem dem Profil der Kandidatin zu. Doch auch er räumt ein: «Mag sein, dass Diskussionen zur Spitalfrage unserer Kandidatin geholfen haben, wir stehen jedenfalls zu 101 Prozent hinter dem Spitalstandort.» Das Obwaldner Wahlvolk, das schon 2012 den Spitalausbau mit 87 Prozent bejaht habe, hätte an diesem Sonntag ein weiteres deutliches Zeichen gesetzt.

SVP-Regierungsrat Daniel Wyler, der die Wahlhürde – wenn auch mit dem schwächsten Resultat – gemeistert hat, ist da anderer Meinung. Er sagt: «Wir haben in Obwalden bald mehr Spital-Sachverständige als Leute, die wirklich etwas davon verstehen.» Mit der Abwahl von Maya Büchi ändere sich nichts an der Ausgangslage. Wylers Meinung: «2012 haben Nidwalden und Luzern den Spitalzusammenarbeitsvertrag unterschrieben. So leid es mir tut: Auf Obwalden wartet da definitiv niemand». Indessen: Es gelte Verbundspartner zu suchen, allein könne man das Spital unmöglich stemmen.

Der glänzend wiedergewählte Alpnacher Baudirektor Josef Hess ist überzeugt: «Das Dossier Gesundheitsversorgung im Akutbereich, verbunden mit dem Spital, hat das Resultat der Wahlen stark beeinflusst.» Diskussionen, im Monsterdepartement «Gesundheit und Finanzen» eine Veränderung herbeizuführen, seien in der Regierung schon angelaufen. «Da gibt es schon Ideen, wir müssen nun aber in der neuen Zusammensetzung zu Entscheidungen kommen», sagt Hess.

Das Spital beschäftigt nach den Wahlen alle

Die Frage zum Erhalt des Artikels 22 im Spitalgesetz – und der damit einhergehenden Sicherung eines leistungsstarken Spitals in Obwalden – wird auch in der neuen Legislatur «Zünglein an der Waage» spielen. Ein grosser Teil des Obwaldner Volks dürfte davon eine Akzeptanz oder Ablehnung der Politik von Regierung und Parlament abhängig machen. Das haben alle Parteien erkannt. Spätestens nach dem gestrigen, denkwürdigen Wahltag. Max Rötheli (abtretender Fraktionschef der SP) sagt: «Die Kommunikation zur Spitalfrage muss unbedingt besser werden, wegen des Mangels an Transparenz hat Maya Büchi die Quittung erhalten.» Helen Keiser-Fürrer (CSP) pocht, wie ihre Partei es schon lange tut, auf die Trennung der Departemente. «Eine gute Rechnung und die hohen Kosten fürs Gesundheitswesen stehen oft im Widerspruch, da muss sich etwas ändern.»

Auch Ständerat Erich Ettlin hat den Ausgang der Wahlen vor Ort nachdenklich mitverfolgt. Seine Einschätzung: «Die Spitalfrage bewegt das Volk enorm, die Verunsicherung war da gross.» Als einer, der sich auch national mit Gesundheitspolitik befasst, ist er überzeugt: «Der Spitalstandort Sarnen ist mit einer regionalen Zusammenarbeit möglich.»

