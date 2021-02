Spitalwesen/Corona Kantonsspital Obwalden verhängt Besuchsverbot und verschärft die Testmassnahmen Neben einem erneuten Besuchsverbot erweitert das Kantonsspital Obwalden das Testverfahren. Das Ansteckungsrisiko für die Patienten und das Personal soll so gering wie möglich gehalten werden. 03.02.2021, 17.26 Uhr

Der Bettentrakt des Kantonsspitals Obwalden. Die gefährlichen Virusmutationen sollen diesen im besten Fall nie erreichen. Bild: Hinz und Kunz GmbH/PD

(sez) Der Pandemieführungsstab des Kantonsspitals Obwalden hat Ende Januar erneut ein Besuchsverbot erlassen. Ausgenommen sind Besucher von Patientinnen und Patienten in ausserordentlichen Situationen wie beispielsweise Eltern von Kindern in Behandlung, Partner von Gebärenden oder nahe Angehörige von sterbenden Patienten. Zusätzlich werden die Testmassnahmen für Patientinnen und Patienten verschärft, wie die Spitalleitung in einer Mitteilung an die Medien am Mittwoch, 3. Februar, schreibt.