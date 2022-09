Spitzensport und Beruf «Ich versuche, alle meine Gedanken auszublenden»: Spitzenruderin Jeannine Gmelin gibt Einblicke in ihr Leben als Profisportlerin und Sportpolitikerin Das Podiumsgespräch des Vereins Sportnetz Obwalden mit Weltklasseruderin Jeannine Gmelin zeigt auf, dass Ausbildung und Spitzensport möglich sind. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 27.09.2022, 17.00 Uhr

Sportnetz Obwalden ist ein Start-up-Unternehmen und hielt am letzten Montagabend die erste Generalversammlung in der «Metzgern» in Sarnen ab. Gleich anschliessend trafen sich rund 40 Personen zum Podiumsgespräch mit Skifferin Jeannine Gmelin.

«Ziel des Vereins ist es, dass keine potenziellen Berufsleute durch das Netz fallen, falls sie voll auf den Sport setzen. Zudem ist die Verbindung, zwischen der Sekundarstufe 2 auch ausserhalb von Gymnasium und KV-Lehre etwas mit Sport in Verbindung zu setzen, eine riesengrosse Herausforderung», erwähnte Präsident Bruno Thürig bei der Begrüssung. In Zukunft sollen Sportlerinnen und Sportler ohne allzu viele Kompromisse eine Berufsausbildung absolvieren können.

Jeannine Gmelin (Mitte) gab Einblicke in Beruf, Sport und Sportpolitik, links neben ihr Pascal Wolf, Geschäftsführer Sportnetz Obwalden, sowie der ehemalige CEO der Obwaldner Kantonalbank und Präsident Sportnetz Obwalden, Bruno Thürig. Bild: Ruedi Wechsler (Sarnen, 26. September 2022)

Geschäftsführer des Vereins Sportnetz Obwalden, Pascal Wolf, unterhielt sich beim Podium mit der Weltklasseruderin und Wahl-Obwaldnerin Jeannine Gmelin über ihr Unternehmen und ihre sportpolitischen Aufgaben. Das 32-jährige Kraftpaket war erst um Mitternacht von der WM in Tschechien (Rang acht) zurückgekehrt und stellte sich nun diversen Fragen. Während des Rennens taucht die Gesamtweltcup-Gewinnerin und mehrfache Welt- und Europameisterin für zirka siebeneinhalb Minuten ein in eine Art schwarzes Loch. Sie sagt dazu:

«Ich versuche, alle meine Gedanken auszublenden, denn der Kopf und der Körper wissen, was zu tun ist.»

Die 250 Schläge voller Konzentration und Power bringen die gebürtige Usterin an die Grenzen des Erträglichen. Der Durchschnittspuls während des Rennens bewegt sich bei 190 (!) und ihr Ruhepuls liegt bei 39 Schlägen.

Jeannine Gmelin an den olympischen Sommerspielen 2020 in Tokyo. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Zu ihrem Unternehmen, das sie vor einem halben Jahr gründete, gehören Coach Robin Dowell und Managerin Daniela Gisler. Dazu sagt Gmelin: «Ich muss wissen, wo ich hinwill, wo ich mich noch verbessern oder wo ich noch etwas rauskitzeln kann.» Das Team begegne sich auf Augenhöhe und der Austausch und die Kommunikation untereinander seien sehr wichtig, ergänzt die Zürcheroberländerin.

Herausfordernde Koordination

Jeannine Gmelin bezeichnet sich als sehr fleissige Schülerin. Die Eltern liessen ihr viele Freiheiten, aber eine Berufslehre musste sein. Dafür sei sie ihnen heute sehr dankbar. Den Lehrbetrieb in der Kinderkrippe Zollikerberg bezeichnet die beste Schweizer Ruderin aller Zeiten als Lottosechser und fügt an:

«Dieser unterstützte mich während der kaufmännischen Ausbildung mit der nötigen Flexibilität. Das war vor 16 Jahren noch alles andere als selbstverständlich.»

Die ganze Koordination mit dem Trainingsplan und den Trainingslagern war schon herausfordernd, wobei ihr das Berufsbildungszentrum unter anderem mit dem Stundenplan entgegenkam. Jeannine Gmelin sitzt in der Athletenkommission und wurde inzwischen zur Co-Präsidentin gewählt. Sie vertritt die Sportlerinnen und Sportler im Bereich der Vereinbarung von Beruf, Studium und Spitzensport. Zudem ist sie Athletenvertreterin im Exekutivrat von Swiss Olympic. Bei Entscheiden, die von höchster Ebene getroffen werden, kann der Exekutivrat seine Meinung kundtun.

Ein besonderes Bergpanorama zum Trainieren

Bis Mitte Oktober stehen nun zwei Wochen Ferien auf dem Programm, bevor dann die Vorbereitung für die nächste Saison beginnt. Jeannine Gmelin ist ein Naturmensch und sie bewegt sich sehr gerne draussen, sei es auf dem Rennvelo, auf den Langlaufski oder auf Skitouren. 2006 trainierte sie als 16-Jährige zum ersten Mal auf dem Sarnersee.

«Rein vom Panorama und von den Bedingungen her ist der Rotsee eines der besten und schönsten Gewässer überhaupt. Ich bevorzuge natürliche Gewässer und dazu zählt auch der Sarnersee. Ein solch schönes Bergpanorama gibt es sonst nirgends auf der Welt», so Gmelin. Der See sei sehr ruhig, weil fast keine Kursschiffe oder Boote auf dem Gewässer verkehren.

Jeannine Gmelin während eines Konditionstraining im September 2020 am Rotsee in Luzern. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Für Bruno Thürig ist Gmelin eine ausgezeichnete Botschafterin des Kantons Obwalden und er fügt an: «Wenn ich in meinem Leben je einen Menschen kennen lernen durfte, welcher mich über alles hinaus durch seine Fokussierung und Selbstdisziplin nicht nur erstaunt, sondern vollends überzeugt, ist es der heutige Gast, Jeannine Gmelin.»

