Ein Stück Sportgeschichte: Als Engelberg von Olympia träumte

Sportgeschichte «Es geht um Prestigefragen» – als Engelberg von Olympia träumte Vor etwas mehr als 90 Jahren hatten die Engelberger Touristiker den Traum von Olympia. Dass es beim Traum blieb und St.Moritz den Zuschlag erhielt, hatte auch politische Hintergründe.

Engelberg genoss einen hervorragenden Ruf als Organisator von Wintersport-Veranstaltungen und besass nach dem Bau der Standseilbahn auf die Gerschnialp auch eine Bob- und Schlittelbahn, auf der internationale Wettkämpfe ausgetragen wurden. Archivbild: Willy Amrhein

Es ist ein schmaler Ordner, den Robi Banz 1994 in den Händen hielt und meinte:

«Das ist das Bewerbungsdossier von Engelberg für die Olympischen Winterspiele von 1928.»

Der in der Zwischenzeit verstorbene Getränkehändler hatte immer wieder ein ganz besonderes Gespür dafür, wenn es darum ging, Dokumente vor dem endgültigen Verlust durch die Entsorgung mit der Kehrichtabfuhr zu retten. So auch in diesem Falle. Die Räumung eines Lagers und das mittägliche Durchstöbern der Abfallmulde durch Robi Banz brachte das Dossier zum Vorschein. Mit seiner Aktion rettete der ehemalige Feuerwehrkommandant des Klosterdorfes ein Stück Sportgeschichte vor dem endgültigen Vergessen.

Lob für die Organisation weckte deren Ehrgeiz

Engelberg hatte mit der erstmaligen Organisation der nationalen Meisterschaften für Bob und Schlitten im Jahre 1921 nahtlos dort angeschlossen, wo die Wintersportstation schon mit der Durchführung der sogenannt «Grossen Skirennen der Schweiz» von 1908 und 1916 angelangt war. Engelberg genoss in der Schweiz den Ruf, Wintersportwettkämpfe exzellent zu organisieren. Kein Wunder, weckten solche Komplimente den Ehrgeiz bei den Engelbergern. Erst recht, als bekannt wurde, dass die Schweiz für die Austragung der Olympischen Winterspiele im Jahre 1928 vorgesehen sei.

Die 1924 in Chamonix durchgeführte «Internationale Wintersportwoche» wurde ein Jahr später vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell als Olympische Winterspiele anerkannt. Den Siegern wurden hintendrein die Medaillen nachgesandt. Und so kam die Schweiz gleich an den ersten Olympischen Winterspielen zur ersten Goldmedaille im Bobfahren.

Das Team vom Sporting Club Leysin mit Edouard Scherrer, Alfred Neveu, Heinrich Schläppi und Alfred Schläppi gewann das Rennen auf einem Holzbob, den sie ein Jahr zuvor bei einer Tombola gewonnen hatten. Eine Geschichte, wie sie nur der Sport schreiben kann und die sich aus der Sicht des 21. Jahrhunderts wie ein Märchen anmutet.

Hoteliers als treibende Kraft

Kein Märchen war hingegen die Tatsache, dass man sich in Engelberg immer mehr mit dem Gedanken herumschlug, sich als Austragungsort der zweiten Olympischen Winterspiele zu bewerben. Die Hoteliers waren einmal mehr die treibenden Kräfte und bereiteten das Bewerbungsdossier vor. Konkurrenz erhielten die Innerschweizer von den Bündner Stationen Davos und St.Moritz. Und es wäre nicht Olympia, wenn alles so gelaufen wäre, wie man es sich in Engelberg vorgestellt hatte.

So wurde im Jahre 1925 in der damaligen Schweizer Fachzeitung «Sport» ein Artikel unter dem Titel «Das Schweigen im Wald» publiziert, welcher die Engelberger Olympiainitianten zur Weissglut getrieben haben muss. In der Folge kam es nicht nur zwischen Engelberg und der Redaktion, sondern auch mit dem Nationalen Olympischen Komitee zu einem regen und gemäss dem von Robi Banz wiederentdeckten Dossier oftmals auch eher gehässigen Briefwechsel. «Das Klosterdorf ist nicht schneesicher.» Oder: «Engelberg weist in den Hotels zu wenig Winterbetten auf», standen als Behauptungen im Raume. Aus allen Rohren wurde auf die Engelberger Olympiabewerbung geschossen.

Austragung war eine Frage des Prestiges

Doch die Engelberger liessen sich nicht von ihren Olympiaträumen abbringen. Mit einer «Statistik über die klimatischen Verhältnisse von Engelberg im Winter» versuchte man die «Unterländer» von ihrer negativen Haltung abzubringen und weiter wurde argumentiert: «Engelberg ist sehr wohl in der Lage, aus klimatischer Sicht die Spiele zu organisieren.» Dass man sich damals so um die Austragung der Olympischen Winterspiele bemühte, war eine Frage des Prestiges. Und so kämpften sowohl die St.Moritzer wie auch die Davoser und Engelberger mit harten Bandagen um den Zuschlag.

Einem Budgetentwurf war der Kommentar angefügt:

«Übrigens, vergessen wir nicht: Es geht um Prestigefragen, und hier wird St.Moritz den Vogel abschiessen.»

Und letztlich ging es auch darum, ob ein Winterkurverein wie im Falle von Engelberg sich für die Olympischen Spiele bewerben darf oder ob dies die Gemeinden tun müssten, wie bei St.Moritz und Davos. Engelberg glaubte bis zum Schluss an seine Chancen. Detaillierte Budgets wurden erstellt. 110'000 Franken waren für die Spiele 1928 in Engelberg budgetiert. Um die Bobbahn olympiatauglich zu machen, waren im Voranschlag 2000 Franken vorgesehen.

Engelberg verliert gegen St.Moritz

Die entscheidende Sitzung des Schweizerischen Olympischen Komitees fand am 9. Januar 1926 im Hotel Gotthard in Zürich statt. Nach der Sitzung des Komitee-Ausschusses waren die Verbände und gegen 21 Uhr auch die Bewerbungsorte zur Tagung geladen. Kurz vor Mitternacht platzten Engelbergs Olympiaträume. St.Moritz erhielt den Zuschlag.

Mit ein Grund für die Nichtberücksichtigung Engelbergs war die Tatsache, dass sich nicht die Gemeinde, sondern der Winterkurverein für die Olympischen Winterspiele 1928 beworben hatte. Die Engadiner hatten tatsächlich «den Vogel abgeschossen», und St.Moritz blieb bislang der einzige Schweizer Olympiaaustragungsort.

