sprengverband Gewerbe mit Sprengkraft: So findet der Flüeler Tom Aschwanden bei seiner Arbeit in Lungern die richtige Mischung Tom Aschwanden ist seit Oktober Zentralpräsident des Sprengverbands. Er gewährt Einblicke in seinen Berufsalltag und erklärt, warum das Gewerbe in der Öffentlichkeit wenig Aufmerksamkeit erhält – und das so gewollt ist. Florian Pfister 28.12.2020, 17.00 Uhr

Explosionen gehören zu seinem Alltag. Keine gewaltigen, grossartig inszenierten Explosionen, wie in Filmen, sondern sorgfältig geplante und durchgeführte Sprengungen. Seit dem vergangenen Oktober ist Tom Aschwanden Zentralpräsident des Sprengverbands Schweiz. Der Flüeler, der in Lungern arbeitet, blickt auf ein intensives Jahr zurück.

Tom Aschwanden hat sich schon früh für den Untertagbau interessiert. Bild: PD

«Ich muss noch schauen, wie ich aktuell alles unter einen Hut bringe», sagt Tom Aschwanden zu seinen neuen Aufgaben. Neben seiner neuen Position als Zentralpräsident des Sprengverbands hat er Anfang Dezember vorübergehend die Abteilung Untertagbau bei seinem Arbeitgeber, der Gasser Felstechnik AG in Lungern, übernommen.

Coronavirus erfolgreich überstanden

Wie hat sich das Coronavirus auf Tom Aschwanden ausgewirkt? Privat traf Covid-19 Tom Aschwanden direkt. Zweieinhalb Wochen lag er zu Hause im Bett und kurierte das Virus aus. «Ich bin dabei gut weggekommen», sagt der 47-Jährige. «Ich habe keine Nachwirkungen.» Beruflich hielt sich der Schaden in Grenzen. Das Sprenggewerbe konnte weitestgehend normal arbeiten. Stillgelegte Baustellen im Frühling waren das grösste Hindernis. Auch die Ausbildungslektionen konnte der Sprengverband nur teilweise durchführen. Die Delegiertenversammlung des Sprengverbands fand im Oktober vier Monate später statt als ursprünglich geplant, weshalb Aschwanden seine neue Stelle etwas verspätet antrat.

«Mein Herz hat schon früh für den Untertagbau geschlagen.»

, erzählt Tom Aschwanden. Seit fünf Jahren arbeitet er als stellvertretender Geschäftsführer und Leiter des technischen Büros bei der Gasser Felstechnik AG in Lungern, welche stark auf Sprengungen fixiert ist. Zuvor hatte er bei der Murer AG, später Strabag AG, in Erstfeld gearbeitet.

«Kurzer Chlapf» statt stundenlanger Baggerlärm

Sprengen sei laut, dafür aber nur von kurzer Dauer, sagt Tom Aschwanden. «Ein- bis zweimal am Tag gibt es einen kurzen Chlapf, über den die Anwohner vorgängig informiert werden. Wenn keine Sprengungen vorgenommen werden, lärmt ein Bagger den ganzen Tag lang ununterbrochen mit dem Hydraulikhammer.»

Die richtige Mischung zu finden, sei eine besondere Herausforderung. «Man braucht ein Minimum an Sprengstoff, damit sich der Fels überhaupt löst. Man darf aber auch nicht zu viel verwenden, da sonst die Umwelt darunter leiden könnte. Sei es durch Erschütterungen oder Steinwürfe», so der Urner. Zudem müssen die Sprengberechtigten – so die korrekte Bezeichnung in der Schweiz – darauf achten, dass möglichst keine Sprengrückstände im gelösten Material verbleiben. «Wenn man sauber arbeitet, ist das aber kein Problem», sagt Aschwanden.

Tom Aschwanden (Dritter von links) bei einer Durchschlagsfeier eines Kraftwerks in Walenstadt im Jahr 2018. Bild: PD

Der Sprengverband hat sich zum Ziel gesetzt, die Aus- und Weiterbildung der Sprengberechtigten zu vereinheitlichen und professionalisieren. Der Sprengverband als Dachorganisation wird in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Bewusst, sagt Tom Aschwanden. «Die Bevölkerung verbindet heutzutage die Begriffe Sprengungen und Explosionen leider oft mit Terroranschlägen. Die Leute haben Angst.» Mittlerweile sei die Ausbildung und das Fachwissen in der Schweiz auf einem sehr hohen Niveau.

Gesprengt wurde im Jahr 2020 beispielsweise beim Kraftwerk Palanggenbach in Seedorf oder beim Hochwasserentlastungsstollen im Sarneraatal. «Es kommt auch bei Baugruben immer wieder zu Felsabträgen. Irgendwann kommt der Bagger nicht mehr weiter», sagt Aschwanden. Auch bei Steinbruchbetrieben müssen er und seine Berufsgenossen immer mal wieder Sprengungen vornehmen. Sie sichern zudem die Verkehrswege, wenn es nötig wird. So mussten beispielsweise im vergangenen Sommer zwei grosse Blöcke an der Axenstrasse beseitigt werden.

Die Ungewissheit bleibt im nächsten Jahr

Konkrete berufliche Ziele setzt sich Aschwanden nicht. So war auch die Stelle als Zentralpräsident des Sprengverbands nicht geplant gewesen. Nach guten Gesprächen mit seinem Vorgänger Roger Ringgenberg war er aber überzeugt. Tom Aschwanden setzt sich ein laufendes Ziel:

«Mein berufliches Netzwerk zu erweitern und viele verschiedene Personen kennenzulernen.»

Und was bringt das Jahr 2021? «Natürlich ist wegen des Coronavirus eine Ungewissheit da», sagt Tom Aschwanden. «Für den Sprengverband hoffe ich, dass wir möglichst alle Tätigkeiten und Schulungen durchführen können. Gewisses kann man mit Online-Veranstaltungen und -Schulungen lösen. Anderes ist nur vor Ort möglich.» Aschwanden wünscht allen beste Gesundheit und ein Jahr, in dem es hoffentlich irgendwann keine Corona-Explosionen mehr geben wird.