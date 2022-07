Tom Lüthi lädt zur Töff-Blutspende auf den Glaubenberg

Stalden Gas geben für Gutes: Tom Lüthi lädt Töfffahrer zur Blutspende auf den Glaubenberg Andere Biker treffen, neue Motorradmodelle testen, ein Selfie mit Tom Lüthi machen und für eine gute Sache zusammenstehen: Am 2. und 3. Juli fahren Biker aus der ganzen Schweiz zur Töff-Blutspende auf den Glaubenberg. 01.07.2022, 05.00 Uhr

Blutspendeaktion der besonderen Art: Töff-Blutspende auf dem Glaubenberg. Bild: PD

Die Töff-Blutspende lockt jeden Sommer mehrere hundert Bikerinnen und Biker auf den Zentralschweizer Glaubenbergpass. Am Wochenende ist es wieder so weit: am Samstag, 2. Juli, von 9.30 bis 16 Uhr und am Sonntag, 3. Juli, von 9.30 bis 14.30 Uhr im Berghotel Langis in Stalden.

Die Töff-Blutspende Glaubenberg ist eine gemeinsame Aktion des Schweizerischen Auto- und Motorradfahrer-Verbands, Moto Sport Schweiz, der Interregionalen Blutspende SRK, The Riders, POLO Motorrad und weiterer Partner.

Tom Lüthi gibt Autogramme

Der ehemalige Moto2-Rennfahrer Tom Lüthi unterstützt den Event. «Die Töff-Blutspende ist Kult. Es freut mich, dass ich in diesem Jahr persönlich dabei sein kann», wird Lüthi in einer Mitteilung zitiert. Er ruft die Biker in den sozialen Medien auf: «Kommt vorbei. Ich freue mich auf euch!» Am Samstag, 2. Juli, gibt Tom Lüthi Autogramme und ist für Fotos zu haben.

«In der Sommerzeit kommt es regelmässig zu Engpässen in der Blutversorgung, da viele Spenderinnen und Spender in den Ferien sind», wird Adrian Fluri, Leiter Marketing und Kommunikation der Interregionalen Blutspende SRK, in der Mitteilung zitiert. «Darum ist die Töff-Blutspende so wichtig für uns. Zur Stärkung gibt’s für alle Spendenden eine kostenlose Verpflegung.» (pd/eca)

Weitere Infos unter www.blutspende-glaubenberg.ch.