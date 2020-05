Stall in der Schwendi ob Sarnen brennt komplett nieder In der Schwendi oberhalb von Sarnen stand am Samstagabend ein alter Stall in Vollbrand. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden. 10.05.2020, 12.35 Uhr

Der alte Stall in der Schwendi steht in Vollbrand. Bild: Kapo Obwalden (Sarnen, 9. Mai 2020)

(zim) Am späteren Samstagnachmittag, 9. Mai, stellten Personen bei einem alten Stall in der Schwendi, oberhalb Sarnen, Feuer fest und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der alte Stall stand rasch in Vollbrand, wie die Kantonspolizei Obwalden am Sonntag mitteilte.