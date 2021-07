Sarnen Das Comedy-Dou Oropax kommt nach Obwalden Die deutschen Komikerbrüder beglücken mit ihrer neuen Badi-Show «Wasser Fest» am Samstag im Erlebnisbad Seefeld die Zuschauer. 28.07.2021, 16.58 Uhr

Auf einer prall aufgeblasenen, schwimmenden Freilichtbühne tritt das Comedy-Duo Oropax am Samstag, 31. Juli, im Erlebnisbad Seefeld in Sarnen unter freiem Himmel auf. Veranstaltet wird das feuchtfröhliche Spektakel vom Stans Lacht Humorfestival. Oropax besteht aus den Brüdern Thomas und Volker Martins und besteht bereits seit 1983. Das Duo setzt auf vollen Körpereinsatz, Wortwitz und rustikalen Stumpfsinn.

Auftritt des Komikerduos Oropax im Schwimmbad Grenchen. Bild: Hanspeter Bärtschi (22. Juli 2021)

Die Zuschauer dürfen sich bei einsetzender Dämmerung auf bunte Kostüme, schwarzen Humor und farbige Fontänen freuen, wenn die Brüder aus Freiburg im Breisgau mit ihrem Programm «Wasser Fest» in Badi-See stechen. Die Veranstalter hoffen, dass sich beim Auftritt von Oropax in der untergehenden Sonne das Becken des Erlebnisbads mit Lachtränen aus dem Publikum füllt.

Humorfestival findet statt

Mit dem Oropax-Auftritt ist die Comedy-Saison in Ob- und Nidwalden noch nicht vorbei. Wie die Organisatoren mitteilen, findet das Stans Lacht Humorfestival vom 15. bis 19. September in Stans statt. Tickets, welche im vergangenen Jahr gültig gewesen wären, können auch für das neue Datum im laufenden Jahr verwendet werden. Die Tickets müssen nicht eingetauscht werden. Mit dabei am Humorfestival sind unter anderem Renato Kaiser, Kiko und Helga Schneider. (nke)

Oropax «Wasser Fest»: Erlebnisbad Seefeld in Sarnen am 31. Juli. Abendkasse ab 19.30 Uhr. Vorverkauf und weitere Infos unter: www.stanslacht.ch.