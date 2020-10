Stans sagt den Herbstmarkt ab – Sarnen will daran festhalten Mit einem Schutzkonzept soll der Warenmarkt gemäss einem Entscheid des Sarner Gemeinderates stattfinden. Auch in Kerns sollen Anfang Dezember die Marktleute auffahren. Stans hingegen hat den Herbstmarkt abgesagt. Martin Uebelhart 20.10.2020, 16.56 Uhr

Die beiden Hauptorte haben beim Warenmarkt im Herbst unterschiedlich entschieden. Der Gemeinderat Stans hat beschlossen, den Markt am 11. November abzusagen, Sarnen will am Markttag vom 19. November festhalten. In Stans hätten unter anderem die verschärften Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus den Ausschlag für die Absage gegeben, sagt die zuständige Gemeinderätin Lyn Gyger. «Die Durchmischung, die beim Markt entsteht, und der starke Anstieg der Corona-Ansteckungen haben ebenfalls dazu beigetragen», hält sie fest. Es gelte derzeit, die sozialen Kontakte auf das Nötigste zu beschränken:

«Wir dürfen dieses Risiko nicht eingehen.»

In der Gemeindesratssitzung am Montagabend habe es keine lange Diskussion gegeben. Nach dem Frühlingsmarkt müsse nun der Herbstmarkt leider auch ausfallen.

Impression vom letztjährigen Stanser Markt. Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 13. November 2019)

Die Standbetreiber entrichten der Gemeinde eine Gebühr. Dieser Ausfall sei für die Gemeinde Stans verkraftbar, sagt Lyn Gyger. «Das ist kein grosser Posten im Finanzhaushalt.» Traurig sei es für die Marktfahrer, da nun ein weiteres Marktdatum ausfalle und sie ihre Waren nicht feilbieten könnten. «Darum haben wir auch so lange zugewartet mit dem Entscheid», erklärt sie. Der Warenmarkt gehöre zur Kultur und Tradition von Stans. «Viele Nidwaldnerinnen und Nidwaldner pilgern an diesem Tag in den Hauptort», sagt Lyn Gyger. Auch sie selbst habe schöne Erinnerungen aus Kindertagen an den Markt.

Die Stanser Marktchefin Jacqueline Christen hat nun wie schon im Frühling weniger draussen zu tun. Anstatt dass sie schon bald mit Kreide die Standorte der Marktstände auf den Asphalt zeichnet, schreibt sie nun allen Marktfahrern und Ausstellern einen Brief, um sie über die Absage des Marktes zu informieren. Schon früher seien sie über das für den Fall einer Durchführung vorgesehene Schutzkonzept unterrichtet worden. Auch eine mögliche Absage sei damals bereits kommuniziert worden. Es habe daraufhin auch einige Absagen von Standbetreibern gegeben. «Wir hoffen natürlich sehr, dass wir die Marktfahrer im kommenden Frühling oder dann aber spätesten im Herbst wieder in Stans willkommen heissen dürfen», sagt Jacqueline Christen.

Maskenpflicht vor und hinter den Ständen in Sarnen

Einen anderen Weg geht die Gemeinde Sarnen. Der Gemeinderat des Obwaldner Hauptorts habe entschieden, an der Durchführung des Marktes festzuhalten, sagt der zuständige Gemeinderat Beat Odermatt, Vorsteher des Departements Finanzen/Wirtschaft:

«Wir wollen den Markt stattfinden lassen mit dem Schutzkonzept, wie es der Bund festlegt.»

Es werde vor und hinter den Ständen eine Maskenpflicht gelten. Das werde auch kontrolliert. Angedacht aber noch nicht beschlossen sei dafür, einen Sicherheitsdienst aufzubieten. «Diese Leute würden dann fehlbare Personen auf die Maskenpflicht und auch weitere Regeln aufmerksam machen.» Zudem finde der Markt draussen statt und die Besucher würden sich kaum eine halbe Stunde vor dem gleichen Stand aufhalten.

Impression von einem Herbstmarkt in Sarnen. Archivbild: Obwaldner Zeitung

Für die Gelegenheitsbeizen habe man mit dem alten Feuerwehrlokal einen alternativen Ort gefunden. Dort gälten die gleichen Schutzmassnahmen wie in einem Restaurant. «Der Markt findet an einem langen und wohl kalten Tag im November statt. Da ist man froh, wenn man sich einmal in einem geheizten Raum etwas aufwärmen kann», ist Odermatt überzeugt. Ausserdem sei die Anziehungskraft des Sarner Marktes nicht mehr ganz die gleiche wie etwa jene der Herbstmärkte in Stans oder Kerns. Gleichwohl habe der Warenmarkt im Obwaldner Hauptort eine lange Tradition. Der Sarner Gemeinderat vertrete die Ansicht, dass das öffentliche Leben nicht ganz zum Stillstand kommen sollte, hält Odermatt fest. Ob die Besucherinnen und Besucher des Marktes die Schutzmassnahmen goutierten, werde sich dann zeigen. Letztlich sei es in der Eigenverantwortung der Leute, ob sie an den Markt kommen möchten oder nicht.

Kerns hofft auf eine Entspannung dank Coronamassnahmen

Rund zwei Wochen nach dem Sarner Markt steht der Warenmarkt in Kerns am 2. Dezember im Kalender. «Wir wollen am Markt festhalten», sagt Gemeinderat Stefan Flück auf Anfrage. Planung und Vorbereitung würden weitergehen. «Wir werden die Lage zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal neu beurteilen», hält er fest. Dabei hofft der Gemeinderat auch darauf, dass die eben beschlossenen Massnahmen auf Bundesebene zu einer Entspannung der Situation führen. Zum bereits bestehenden Schutzkonzept komme nun die Maskentragpflicht hinzu. Um den Fussgängerfluss gewährleisten zu können, werde auf jegliche Festwirtschaften verzichtet. Der Warenmarkt in Kerns habe eine lange Tradition. In jüngster Vergangenheit sei der gesellschaftliche Aspekt immer wichtiger geworden: «Ehemalige Kernser und Leute, die Kerns schön finden, kommen am Markt zusammen», erzählt Flück. In diesem Jahr müsse man sich wohl wieder etwas mehr auf die Tradition als Warenmarkt besinnen.