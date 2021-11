Engelberger Know-how lässt Zürcher Oldtimerbahn wieder fahren

Sanierung Know-how aus Nid- und Obwalden lässt Zürcher Oldtimerbahn auch in Zukunft fahren Das Polybähnli ist eine Institution in Zürich. Seit 1889 in Betrieb, hat die Standseilbahn in diesem Sommer eine Rundumerneuerung erfahren, unter anderem mit neuen Sitzbänken aus der Klosterschreinerei Engelberg. Beat Christen Jetzt kommentieren 11.11.2021, 13.27 Uhr

Die Polybahn in Zürich wurde mit viel handwerklichem Know-how aus der Region rundum erneuert. Bild: PD

Die Fahrt dauert nicht einmal zwei Minuten. Trotz dem kurzen Fahrerlebnis zählt das Polybähnli in der Stadt Zürich zu den beliebtesten Transportmitteln des öffentlichen Verkehrs. Die jährlich rund 1,7 Millionen zwischen dem Central und der Polyterrasse vor dem Hauptgebäude der ETH Zürich verkehrenden Passagiere bedeuten im nationalen Vergleich einen Spitzenwert. Als Pionierleistung des 19. Jahrhunderts ist der rote Studentenexpress aus dem Züricher Stadtbild nicht mehr wegzudenken.

Damit die Bahnanlage auf dem neuesten Stand der Technik bleibt, wird sie in der Regel alle 20 Jahre saniert. Seit ihrer ersten Fahrt 1889 war dies bislang dreimal der Fall – 1976, 1996 und jetzt im Sommer 2021. Dafür wurden die nostalgischen Wagen der Standseilbahn aus den Schienen gehoben und in der Werkstatt des weltweit bekannten Seilbahnkabinenherstellers CWA in Olten rundum erneuert. Dabei erhielt das Polybähnli sein ursprüngliches Erscheinungsbild zurück. Ebenso die Gebäude der Tal- und Bergstation.

Ergonomische Sitzform – hergestellt in Engelberg

Im Rahmen der Rundum-Erneuerung wurden die Fahrzeuge vollständig ausgeräumt. Auch die hölzernen Sitzbänke, welche die Klosterschreinerei Engelberg bei der vorletzten Sanierung 1976 herstellen durfte. «Dass wir nun wieder mit der Produktion von neuen Bänken für die Polybahn beauftragt worden sind, freute uns», sagt ein sichtlich stolzer Betriebsleiter der Klosterschreinerei, Beat Barmettler.

Solche Arbeiten auszuführen gehöre für einen Schreiner nicht zum Alltagsgeschäft. «Aufgrund der grossen historischen Bedeutung der Bahn mussten die neuen Sitzbänke auch den denkmalpflegerischen Anforderungen entsprechen.» Wie man trotzdem auf harten Holzbänken bequem reisen kann, wussten schon die Erbauer der 1889 in Betrieb gegangenen Polybahn. So weisen die neuen, aus Eschenholz hergestellten Sitzbänke, wie ihre Vorgängermodelle eine ergonomische Sitzform auf. Angeliefert werden mussten die neuen Sitzbänke zur Werkstatt der CWA in Olten, «wo unsere Mitarbeiter sie dann in die in der Zwischenzeit wieder im alten Glanze erstrahlten Bahnwagen einbauten».

Platz genommen auf den neuen Sitzflächen in der Polybahn haben Beat Barmettler und sein Team noch nicht. «Das werden wir sicher noch einmal nachholen», sagt er mit einem Schmunzeln und ergänzt, «dass es gerade solche Aufträge sind, die unseren Beruf so spannend und abwechslungsreich machen.»

Die Bahntechnik stammt aus Stans

Neben der Klosterschreinerei in Engelberg war mit der für die Herstellung von Seilbahnsteuerungsanlagen spezialisierte Frey AG Stans ein weiteres Unternehmen aus der Region an der Sanierung der Polybahn beteiligt. Dabei wurde die aus dem Jahre 1996 stammende Steuerungsanlage durch eine Anlage der heutigen Generation ersetzt. Da die Standseilbahn vollständig automatisiert fährt und die Überwachung nicht direkt vor Ort, sondern vom Tramdepot der Verkehrsbetriebe Zürich aus erfolgt, weist die ganze Steuerung einige Spezialitäten auf. Zu sehen bekommen die Fahrgäste von dieser Hightech-Anlage nicht viel. Verbirgt sich doch ein Grossteil der modernen Steuerungstechnik aus Stans hinter der Fassade dieser nun wieder sicherheitstechnisch auf einem Toplevel fahrenden Oldtimerbahn.