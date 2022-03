Statistik 2021 Obwaldner Unfallzahlen stagnieren auf Niveau der Vorjahre – Velounfälle stark zugenommen 2021 ereigneten sich gleich viele Unfälle wie im Jahr zuvor. Eine Person wurde getötet, mehr Menschen wurden bei Unfällen verletzt. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 21.03.2022, 15.38 Uhr

Die Unfallzahlen im Kanton Obwalden bleiben laut einer Mitteilung der Kantonspolizei unverändert tief. 235 Verkehrsunfälle wurden 2021 von der Polizei aufgenommen – gleich viele wie im Vorjahr. Und dies, obwohl die Verkehrsdichte stetig zunehme, wie die Kantonspolizei schreibt.

Eine Person wurde getötet. Die Anzahl Schwerverletzter nahm von 11 im Vorjahr auf 18 zu. Die Anzahl der Leichtverletzten stieg um 12 Personen auf 86 an.

Auffahrkollision auf der A8 bei stockendem Verkehr. Bild: Kantonspolizei Obwalden/PD

«Unaufmerksamkeit und Ablenkung, meist in Verbindung mit ungenügendem Abstand oder Missachten Vortritt» sowie «Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Strassenverhältnisse oder der signalisierten Höchstgeschwindigkeit» waren wie in vergangenen Jahren die häufigsten Unfallursachen.

Auch die Zahl der Unfälle, bei denen eine Person unter Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln, Medikamenten oder Müdigkeit stehe, sei mit 22 Fällen (Vorjahr 21) nach wie vor hoch, so die Mitteilung weiter. Bei den Unfalltypen stehen «Schleuder- und Selbstunfälle» wiederum an erster Stelle, gefolgt von «Überholunfällen oder Unfällen bei Fahrstreifenwechsel», «Auffahrunfällen», und «Ein- oder Abbiegeunfällen».

Gesamthaft wurden wiederum 3 Fussgängerunfälle polizeilich aufgenommen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Unfälle auf dem Schulweg sind zum Glück sehr selten. So verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr 2 Unfälle (Vorjahr 4). Schulwegsicherheit ist ein zentrales Thema bei Strassensanierungen oder deren Umgestaltungen. So werden vermehrt sichere Schulwege definiert und entsprechend für die Benützung empfohlen.

In den letzten Jahren habe der Fahrradverkehr stetig zugenommen. 2021 wurden 26 (Vorjahr 12) Verkehrsunfälle mit Fahrrädern registriert. Dies ist eine starke Zunahme von 14 gegenüber dem Vorjahr. Bei knapp der Hälfte der Unfälle lag das Verschulden beim Fahrradfahrenden. Dabei wurden zwei schwer und 22 leicht verletzt.

Stark zunehmend auf unseren Strassen sind zudem E-Bikes. Dieser Trend spiegelt sich hinsichtlich einem erhöhten Unfallgeschehen nicht wider. Bei den langsamen E-Bikes (Tretunterstützung bis 25 km/h) waren 6 (Vorjahr 4) und bei den schnellen E-Bikes (Tretunterstützung bis 45 km/h) 2 (Vorjahr 3) beteiligt.

Bei diesem Selbstunfall in Giswil kollidierte ein Auto mit einem Baum im Wiesland. Zwei Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt. Bild: Kantonspolizei Obwalden/PD

Rund 63 Prozent aller Verkehrsunfälle ereigneten sich laut der Statistik ausserorts auf Haupt-, Neben- und Autostrassen. Verglichen mit dem Vorjahr sind die Zahlen bei allen Verkehrsträgern beinahe identisch. Alleine auf der Autostrasse A8 wurden 62 Verkehrsunfälle (26 Prozent aller Unfälle) polizeilich rapportiert. Dies waren hauptsächlich Auffahrunfälle oder Kollisionen mit der provisorischen Mittelleitplanke. Den grossen Anteil der Verkehrsunfälle entlang der A8 erklärt die Polizei mit der hohen Verkehrsdichte während der Hauptverkehrszeiten.

Kleinste Unaufmerksamkeiten entschieden darüber, ob ein Verkehrsunfall passiere oder nicht, hält die Polizei weiter fest. Jeder Unfall sei einer zu viel. «Aus diesem Grund erachten wir es als ständigen Auftrag, die Unfallursachen zu analysieren und mit verschiedenen Massnahmen zur Sicherheit der Bevölkerung beizutragen», sagt Martin Kathriner, Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei, auf Anfrage.

Die Unfallprävention beginne in der Schule, «wo wir die jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf den richtigen Weg bringen möchten.» Weiter beteilige man sich an national gesteuerten Präventionskampagnen. «Unsere Kontrolltätigkeit ist stark geprägt von den Erkenntnissen zu den Unfallursachen», betont Martin Kathriner. «Hier stehen die Themen Ablenkung etwa durch Mobiltelefone oder Ähnliches sowie die Fahrfähigkeit aber auch die Geschwindigkeit und das Anpassen der Fahrweise an die Strassenverhältnisse im Vordergrund.»

Verkehrsunfallstatistik Obwalden 2021

