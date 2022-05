Band Lopper überrascht mit Ausstellung und Konzerten unplugged

Neues Album Statt CD-Taufe gibt es von der Band Lopper vier Tage voller Überraschungen Für ihre «Werkschau Eins» hat sich die Band Lopper viel vorgenommen: Konzerte unplugged und eine interaktive Ausstellung. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 01.05.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Armin Wallimann und Roy Michel (links) von der Musikband Lopper im Achtzigerjahre-Zimmer ihrer interaktiven Ausstellung zur «Werkschau Eins». Bild: Pd

Es gibt sie zwar erst zweieinhalb Jahre, doch bereits jetzt hat man den Eindruck, die Band Lopper gehöre schon ewig zur Unterwaldner Musikszene. Anfang Mai legen nun Armin Wallimann aus Alpnach und sein Kollege Roy Michel aus Wolfenschiessen ihre erste CD «Werkschau eins» vor. Wer glaubt, dass sich Lopper mit einer simplen CD-Taufe zufriedengibt, irrt. Von Donnerstag, 5. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, laden die Musiker zu einer Ausstellung und zu Unplugged-Konzerten ins Pfistern UP in Alpnach ein.

Interaktive Ausstellung mit Videos, Spielen und Bewegung

«Seit zweieinhalb Monaten sind wir am Einrichten der Ausstellung, wir sind recht gut im Zeitplan», erzählt Wallimann. «Natürlich sind wir sehr aufgeregt, ob unser Konzept auf Interesse stösst», verrät er. In sieben Zimmern über dem Restaurant sollen die Besuchenden die Lieder von Lopper geradezu erleben können.

So werden sie zum Song «Kind der Achtzigerjahre» zusätzlich zum Videoerlebnis auch ein Wohnzimmer im Einrichtungsstil der damaligen Zeit vorfinden. Sie können sich selber an Spielen versuchen, die damals angesagt waren, wie dem Rubik Cube, dem Zauberwürfel oder dem Spiel «Senso» («Simon»), bei dem sich die Spieler eine Reihenfolge der Farbtöne oder akustischen Tönen merken und wiedergeben sollen.

Für den Song «Meine Welt» haben die Künstler ein orientalisches Zimmer mit Teppichen, Tüchern und Shisha eingerichtet. In einem weiteren Raum gilt es, sich auf die «Bitter-Taste-Challenge» einzulassen. Ein Männchen rennt während des Songs «Bitter Taste» immerzu auf der Stelle.

Kann der Besuchende den Lauf auf einem Laufband bis zum Ende des Songs durchhalten? Und ganz sicher wird in einem Zimmer ein Making-of des Liedes «Teytschland» nach der Band Rammstein zu sehen sein. «Die Ausstellung ist eine Reise durch die Welt von Lopper, wir wünschen uns, dass die Leute in die jeweilige Stimmung eintauchen», sagt Wallimann. Aufwendig genug ist allein die Ausstattung mit den technischen Geräten, die es dafür braucht.

Ein Galadiner am Samstagabend und ein Talk am Freitagabend, den Musikjournalist Dominic Dillier mit Lopper über ihre Projekte führt, über Musik im Allgemeinen und über Gott und die Welt, runden das Programm der vier Tage ab.

Unplugged statt Lichteffekte und Computer

Gespannt sind Armin Wallimann und Roy Michel auf die Wirkung ihrer etwa halbstündigen Unplugged-Konzerte, die sie an jedem Abend ihres Event-Wochenendes geben werden. «Während wir sonst sehr daran gewöhnt sind, visuell mit Rauch, Lichteffekten und Computer zu arbeiten, zeigen wir damit unsere Songs in ihrer Essenz dem Publikum, lassen uns also auf eine Art Nacktheit ein», erklärt Armin Wallimann. «Wir haben Herzklopfen beim Gedanken daran, ob das bei unseren Songs, die sonst oft brachial und laut sind, rüberkommt», sagt er.

Statt zur E-Gitarre wird er zur Akustikgitarre greifen, Roy Michel zum erweiterten Cajon mit Pedal, einer Art Kistentrommel. Zum ganzen Event-Wochenende äussert Armin Wallimann: «Wir hoffen, dass wir die Leute, die kommen, begeistern können, dass sie einen Wow-Effekt haben.»

Hinweis: Die Werkschau beginnt am Donnerstag, 5. Mai, und dauern bis Sonntag, 8. Mai. Die genauen Daten unter https://www.lopper.rocks/werkschau/

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen