Steilrampentunnel Der Talammann erhofft sich vom künftigen Halbstundentakt nach Engelberg einen weiteren Verlagerungsschub Nach zehn Jahren Steilrampentunnel zieht der Engelberger Talammann Alex Höchli eine positive Bilanz – auch wenn er und viele andere Engelberger dem Tunnel in der Planungszeit skeptisch gegenüberstanden. Ein Lokführer trauert der Bergstrecke noch heute nach. Matthias Piazza 14.12.2020, 05.00 Uhr

Der Tunneleingang in Engelberg. Bild: Urs Hanhart (27. November 2020)

«Der Steilrampentunnel macht uns wirklich Freude», sagt der Engelberger Talammann Alex Höchli zum 10-Jahr-Jubiläum des vier Kilometer langen 176-Millionen-Franken-Bauwerks, an dem sich Engelberg mit 2,1 Millionen Franken beteiligte. «Dank des Tunnels ist man eine gute Viertelstunde schneller in Engelberg. Auch kann nicht mehr ein umgestürzter Baum wie früher die Strecke unterbrechen.» Wegen der moderneren Züge und der massiven Erhöhung der Transportkapazität sei Engelberg zudem als Tourismusort attraktiver geworden. Mit dem Tunnelbauwerk können stündlich 1000 statt wie früher 400 Personen befördert werden.

Ebenso ist Höchli überzeugt, dass eine Verlagerung von der Strasse auf die Schiene stattgefunden hat.

«Viele Touristengruppen, die früher mit dem Car anreisten, kommen heute mit dem Zug, was wir sehr begrüssen.»

Damit seien die Erwartungen, die man an den Tunnel hatte, erfüllt worden. Einen weiteren Verlagerungsschub erhofft Höchli sich mit der Verdichtung des Fahrplans vom jetzigen Stunden- zum Halbstundentakt, der gemäss Zentralbahn bis 2035 realisiert sein soll.

Obwohl die Vorteile auf der Hand liegen: So unbestritten war der Bau des Steilrampentunnels nicht, wie sich Alex Höchli an die Zeit vor dem Spatenstich 2001 zurückerinnert. «Als der Entscheid aus Bern fiel, dass der Tunnel gebaut werden soll, sorgte das in Engelberg schon für viel Aufsehen. Es war eine zweischneidige Sache. Man bedauerte trotz aller Vorteile des Tunnels den Verlust der touristisch attraktiven Bergstrecke.»

Die Zentralbahn unterwegs auf der alten Bergstrecke zwischen Grafenort und Engelberg, die mit der Eröffnung des Steilrampentunnels im Dezember 2010 stillgelegt wurde. Hier beim Stausee Obermatt.

Auch in Höchlis Brust hätten zwei Herzen geschlagen. «Ich genoss die Fahrt auf der wunderbaren Bergstrecke und musste erst von den Vorteilen des neuen Tunnels überzeugt werden.» Nun habe er sich an die neue und komfortablere Strecke mit der kürzeren Fahrzeit gewöhnt.

Die Zugfahrt von Luzern nach Engelberg aus der Sicht des Lokführers:

60 Prozent mehr Fahrgäste als zu Zeiten der Bergstrecke

Auch die Zentralbahn zieht eine positive Bilanz nach zehn Jahren Steilrampentunnel, der auch auf der neuen 10-Franken-Note verewigt ist. «Das Betriebskonzept bewährt sich, Grossanlässe wie das Skispringen können wir gut und mit grosser Kapazität abwickeln», sagt Thomas Keiser, Mediensprecher der Zentralbahn. Zudem hätten Einflüsse von Naturereignissen wie Schneefall oder Sturm minimiert werden können. Entsprechend zuverlässiger sei der Betrieb auf der neuen Strecke. Nur zwei erwähnenswerte Störungen hätten bisher den Betrieb kurzzeitig beeinträchtigt: Im Januar 2015 entgleiste eine Lok bei der Zahnstangeneinfahrt. Die rund 20 Passagiere mussten aus dem Tunnel evakuiert werden. Und im Juli desselben Jahres legte ein Wassereinbruch den Zugbetrieb für zwei Tage lahm.

Die kürzeren Fahrzeiten mit den höheren Kapazitäten haben sich auf die Passagierzahlen ausgewirkt. So fuhren 2019 täglich 2150 Personen im Schnitt durch den Tunnel. Das sind gut 60 Prozent mehr als im letzten Betriebsjahr der alten Bergstrecke. «Mit 43 Minuten Fahrzeit ab Luzern ist das Klosterdorf auch in einer guten Pendlerdistanz erreichbar», so Keiser.

«Schon ein ganzes Stück weniger abenteuerlich als früher»

Als letzter Lokführer für die Bergstrecke ausgebildet wurde damals Andreas Alig, der seit 2007 Lokführer bei der Zentralbahn ist.

Zentralbahn-Lokführer Andreas Alig vor der Fahrt nach Engelberg. Bild: PD (Luzern, 12. Februar 2020)

Er trauert der Bergstrecke nach. Der 49-Jährige erinnert sich:

«Die Fahrt auf der alten Strecke war abwechslungsreich, nicht nur wegen der Landschaft.»

Wegen der sehr steilen Bergstrecke, mit einer Neigung von 246 Promille, mussten lange Züge in Obermatt bei Beginn der Zahnradstrecke «halbiert» werden. Die nicht steilrampentauglichen Wagen wurden schon in Wolfenschiessen abgehängt.

«Mit den kurzen Zügen fuhren wir dann hintereinander auf Sicht den Berg hinauf, wie bei einer Bergbahn. Für das Führen dieser Zusatzzüge waren jeweils extra Lokführer zwischen Wolfenschiessen und Engelberg eingeteilt.» Mit der Eröffnung des Steilrampentunnels endete die Bergbahn-Ära.

«Nun fährt man einfach mit dem Zug in Grafenort in den Berg hinein und in Engelberg wieder hinaus. Das ist schon ein ganzes Stück weniger abenteuerlich als früher», sagt Alig. Aber aus betrieblicher Sicht sei der Tunnel klar ein Vorteil. «Jetzt fährt man mit demselben Zug von Luzern nach Engelberg, ohne Naturgefahren wie Steinschlägen oder einem umgestürzten Baum ausgeliefert zu sein.»