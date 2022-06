Daniel Ezgeta wird neuer Kreiskommandant von Obwalden

Militär Obwalden erhält neuen Kreiskommandant Heinrich Wallimann tritt nach 25 Dienstjahren beim Kanton Obwalden in den Ruhestand. Sein Nachfolger heisst Daniel Ezgeta. 28.06.2022, 13.23 Uhr

Der Obwaldner Regierungsrat hat Daniel Ezgeta zum neuen Kreiskommandanten gewählt. Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, wird Ezgeta seine Tätigkeit als neuer Dienststellenleiter und Kreiskommandant am 1. November aufnehmen. Der 30-Jährige tritt damit die Nachfolge von Heinrich Wallimann an, der nach 25 Dienstjahren beim Kanton Obwalden auf den 31. Oktober 2022 in den Ruhestand tritt.