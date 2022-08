Kunst Stiftung soll Lungerer Holzbildhauer-Erbe retten In der Werkstatt des Holzbildhauers Josef Gasser werden Hunderte Skulpturen gehortet. Gassers Sohn Johannes will den Schatz bewahren. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

In dieser alten Werkstatt an der Lungerer Seestrasse befinden sich noch Hunderte Skulpturen. Bild: Romano Cuonz (Lungern, 18. Juli 2022)

An der Seestrasse in Lungern stehen ein unbewohntes, altes Wohnhaus und gleich daneben eine verlassene grosse Werkstatt. Schlicht unglaublich, was man zu sehen bekommt, wenn Johannes Gasser einem die Türen zu den beiden Gebäude öffnet. Hüben und drüben stapeln sich Hunderte Modelle aus Gips und Figuren aus Holz: grosse und kleine Kruzifixe, Madonnen aller Art, Krippenfiguren, Engel, Masken und, und, und.

«Das Haus und die Werkstatt gehörten einst meinem Vater Josef Gasser, genannt ‹Brenner Sepp›, der im letzten Jahrhundert hier gelebt und gearbeitet hat», sagt Sohn Johannes. Und während er es sagt, streicht er mit der Hand liebevoll über eine Skulptur, die an der Hauswand angebracht ist. Sie stellt den heiligen Josef und Jesus als Kind mit einem Hobel in der Hand dar.

Johannes Gasser will das Bildhauererbe von Josef Gasser für die Zukunft sichern. Bild: Romano Cuonz (Lungern, 18. Juli 2022)

In diesem Haus sei er, zusammen mit fünf Geschwistern, aufgewachsen, sagt Johannes Gasser. «Wir waren drei Buben und drei Mädchen. Als wir grösser wurden und mehr Zimmer nötig waren, hat unser Vater das Haus erweitert und beim ganzen Innenausbau selber Hand angelegt», erinnert sich der 1943 geborene Lungerer.

Heute ist er Doktor der Philosophie und Kommunikationsforscher und lebt seit Jahren in Winterthur. Er arbeitet als Dozent, Coach und Therapeut. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit aber ist Johannes Gasser der Erhalt des Werks seines Vaters ein grosses Anliegen. Er beteuert:

«Das Haus mit der ‹Buiddig› und dem Garten ist ein Gesamtkunstwerk, und der Heimatschutz hat grosses Interesse, alles unter Schutz zu stellen.»

Kein Lungerer Holzbildhauer Erbe sei heute noch so detailliert erhalten.

In der «Buitig» ist noch alles so erhalten, wie es Bildhauer Josef Gasser nach seinem Tod zurückliess. Bild: Romano Cuonz (Lungern, 18. Juli 2022)

Der Schreiner hatte sich der Sakralkunst zugewandt

Josef Gasser, der «Brenner Sepp», lebte von 1903 bis 1984 in Lungern. Vorerst war er Schreiner. Doch bald schon begann er beim damals bekanntesten Holzbildhauer Beat Gasser (Wagner Bat) zu arbeiten. Bei ihm erhielt eine ganze Schar ansässiger junger Bildhauer ihr handwerkliches Rüstzeug. Alle schafften vorwiegend sakrale Kunst: Kirchenschmuck, Weihnachtskrippen, Kruzifixe, Darstellungen von Heiligen und Grabdenkmäler. Gearbeitet wurde mit Holz und Stein, seltener auch mit Bronze.

Mit einem Schuss Humor liebte es Josef Gasser, seine Mitbürger als Masken festzuhalten. Bild: Romano Cuonz (Lungern, 18. Juli 2022)

Nach seiner «Lehre» reiste Josef Gasser nach München, um Malerei und Zeichnen zu studieren. Es folgte ein Aufenthalt in Rom, wo er Wissen und Können in sakraler Bildhauerkunst erweiterte und verfeinerte. Als der Künstler nach Lungern zurückkehrte, wurde er selbstständig und gründete eine Familie. 1936 entstand das Wohnhaus mit einer Werkstatt im Keller. 1954 errichtete er neben dem Haus einen fabrikähnlichen Bau mit für die damalige Zeit modernsten Maschinen.

Dort schaffte der religiöse Mann, zusammen mit seinem Bruder Hermann, seinem Sohn Lukas und drei Bildhauern, während Jahrzehnten ein imposantes Werk. Von seiner Arbeit zeugen etwa geschnitzte Relieftafeln und lebensgrosse Holzplastiken in der katholischen Kirche Untersiggenthal. Aber auch ein Kirchenkreuz im Kloster der Ilanzer Schwestern oder ein Steinbrunnen im Wallis sind bis heute erhalten. Johannes Gasser sagt:

«Als ich damit begann, Werke meines Vaters zurückzukaufen, fand ich Arbeiten sogar in Afrika und den USA.»

Eine Stiftung soll Gassers Erbe bewahren

«Noch dieses Jahr werde ich mit interessierten Leuten eine Stiftung gründen, die Haus, Atelier und ‹Buiddig› erwerben möchte, um alles für die Zukunft zu erhalten», kündet Johannes Gasser an. Den Anteil, der ihm beim Verkauf des Hauses zukommt, will der idealistisch denkende Gelehrte der Stiftung überlassen – als Anfangskapital.

Bei seinem Vorhaben kann Gasser auf namhafte Obwaldner zählen: Mitarbeit zugesagt hat ihm das bekannte Sarner Architektenpaar Eugen und Monika Imhof-Dorn. Aber auch der Gebietsdenkmalpfleger Frank Bürgi und der frühere Nationalrat Karl Vogler sind dabei. Vogler sagt:

«Mit einer Stiftung können wir das Bewusstsein für die Lungerer Bildhauerkunst, ein wichtiges, altes Kulturgut, schärfen und zahlreiche Werke für kommende Generationen an die Oberfläche holen.»

Der bis heute verborgene sakrale Kunstschatz von Josef Gasser soll wieder zugänglich gemacht werden. Bild: Romano Cuonz (Lungern, 18. Juli 2022)

Dies lohne sich auf jeden Fall. In der Tat: Ohne diese Stiftung würde in 30 bis 40 Jahren das Bewusstsein für sakrale Kunst dieser Art wohl völlig fehlen. Ein Museum möchte Gasser nicht errichten, eher stellt er eine öffentlich zugängliche Sammlung unter dem Stichwort «Sakrale Kunst» in Aussicht.

«Wir könnten Einzelstücke auch für Ausstellungen ausleihen.»

Der Schatz, den hier ein «Heimwehlungerer» hortet, ist beträchtlich. Alles in allem sind es mehrere hundert Gipsmodelle und Skulpturen, dazu die noch immer originalgetreu eingerichtete Werkstatt. Ein wahrlich reiches, kulturhistorisches Erbe.

