«stimme aus bern» Die aktuelle Zauberformel hat ihre Berechtigung Die Obwaldner Nationalrätin, Monika Rüegger, zur Wintersession. Monika Rüegger, Nationalrätin (SVP, Engelberg) 14.12.2021, 06.00 Uhr

Monika Rüegger, Nationalrätin (SVP, Engelberg). Bild: Pius Amrein (23. September 2019)

Brauchen wir neun Bundesräte statt sieben, damit auch andere Parteien mitregieren können? GLP und Grüne fordern dies erneut und haben die erste Hürde mit einer Mehrheit im Nationalrat genommen. Ansprüche dieser Art gibt immer wieder. Meist nach verlorenen Abstimmungen. Auch bei Sitzverlusten oder -zuwachs erschallt der Ruf nach Systemanpassungen. Machtverschiebungen können angezeigt sein, allerdings sollten sich die entsprechenden Parteien langfristig bewähren. Trends hüst- und hott-mässig zu übernehmen, ist wenig nachhaltig. Stabilität geht anders. Mitregieren heisst: Parteien sollen möglichst breit in der Bevölkerung, den Sprach- und Landesteilen, in der Stadt und auf dem Land vertreten zu sein. Zumindest Letzteres erfüllen weder die GLP noch die Grünen, zumal in den Gebirgskantonen. Die aktuelle Zauberformel hat ihre Berechtigung.