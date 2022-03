Schutz vor dem Wolf: Bauern brauchen Hilfe für den Alpsommer

«Stimme aus Bern» Schutz vor dem Wolf: Bauern brauchen Hilfe für den kommenden Alpsommer Die Obwaldner Nationalrätin Monika Rüegger blickt zurück auf die vergangene Session, in der nebst dem Ukraine-Krieg auch das Stimmrecht für 16-Jährige ein Thema war. Monika Rüegger 20.03.2022, 14.38 Uhr

Monika Rüegger, Obwaldner SVP-Nationalrätin. Bild: Alessandro della Valle / Keystone

Der furchtbare Krieg in der Ukraine überschattet auch die politische Arbeit in Bern. Unsere Neutralität und die Landesverteidigung sind in den Fokus gerückt. «Neutral» würde faktisch bedeuten, eigenständig zu entscheiden, ob man Sanktionen gegenüber einem kriegführenden Land ergreift oder nicht, denn Sanktionen führen erfahrungsgemäss zu unkontrollierbaren Kollateralschäden und treffen immer auch die wehrlose Zivilbevölkerung. Wollen wir das wirklich? Wollen wir Menschen bestrafen, die komplett unschuldig sind und den Krieg genauso wenig wollen wie der Rest der Welt?

Leider hat sich die Mehrheit des Parlamentes entschieden, an der Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat festzuhalten. In meiner Beurteilung ein fataler Fehler. Als kleines und neutrales Land sollten wir der Weltgemeinschaft in Krisensituationen unsere Dienste in diplomatischer und humanitärer Form anbieten, anstatt im Verbund mit Grossmächten über Konflikte und Kriege zu richten.

Ein weiteres Thema in Bern: Das Stimmrecht für 16-Jährige hat die erste Hürde knapp geschafft. Die Linke hat lauthals gejubelt, die bürgerliche Ratsseite weniger. Sie ist unter anderem der Meinung, dass das Stimmrechts- mit dem Mündigkeitsalter deckungsgleich sein sollte, dass man erst abstimmen können soll, wenn man selber gewählt werden kann und man beispielsweise erst dann über Steuervorlagen bestimmen soll, wenn man selber Steuern zahlt und so zur Finanzierung des Gemeinwesens beiträgt.

Auch diskutiert wurde: Wie schützen wir im kommenden Alpsommer die Schafe, Ziegen, Rinder und Kälber vor dem Wolf? Die Nöte und Ängste der Bauern sind gross. 2021 wurden vom Wolf über 800 Nutztiere gerissen, davon über 20 Grosstiere. Die Zunahme der Wolfsbestände ist unaufhaltsam. 2012 war es noch ein Rudel mit insgesamt zehn Wölfen. Zehn Jahre später zählt man 16 Rudel mit 150 Wölfen – eine Zunahme um das 15-Fache. Extrapoliert bedeutet das in drei Jahren eine erneute Verdoppelung der Wolfspopulation.

Die Bauern brauchen darum rasch und unkompliziert Hilfe mit Sofortmassnahmen, damit sie den bevorstehenden Alpsommer möglichst sicher vor dem Wolf auf den Alpen verbringen können. Angezeigt sind Notmassnahmen. Mein Antrag, die Bauern mit 5,7 Millionen Franken für eine verstärkte Behirtung und weiteren Massnahmen zu unterstützen, fand im National- wie und Ständerat eine Mehrheit.