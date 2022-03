Erich Ettlins Stimme aus Bern: Unter dem Eindruck des Krieges

«Stimme aus Bern» Unter dem Eindruck des Krieges Der Obwaldner Ständerat Erich Ettlin zur Frühlingssession in Bern. Erich Ettlin, CVP-Ständerat, OW 15.03.2022, 05.00 Uhr

Erich Ettlin, CVP-Ständerat, Obwalden. Bild: PD

Der erste Tag der Frühlingssession stand unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. Entsprechend gedämpft war die Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen. Wie der Nationalrat haben wir eine Erklärung zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung und mit Forderung zu Sanktionen abgegeben. Die Beratung dazu war die eigentliche Auseinandersetzung des Ständerates mit dieser Krise. Es ist schade, dass wir da noch um Wörter und Details gerungen haben, statt geeint und ohne hin und her eine klare, unmissverständliche und einheitliche Stellungnahme abzugeben. Aber die Politik geht auch in Krisenzeiten ihren Weg.