Strafverfahren Betrüger bewusst nicht angezeigt? Kadermitglied der Obwaldner Steuerverwaltung steht wegen versuchter Begünstigung vor Gericht Eine Anzeige gegen einen Steuerbetrüger hätte eingereicht werden müssen, sagt die Staatsanwaltschaft. Das beschuldigte Behördenmitglied sah dazu keinen Anlass mehr, nachdem ihm die Eidgenössische Steuerverwaltung zuvorgekommen war. Lucien Rahm 27.01.2021, 20.09 Uhr

Steuerbetrug, Veruntreuung und Urkundenfälschung sind die Vorwürfe, mit denen sich ein Obwaldner Unternehmer damals konfrontiert sah. Seine Handlungen riefen die Eidgenössische Steuerverwaltung auf den Plan, genauer gesagt deren Strafabteilung. Sie eröffnete eine besondere Steueruntersuchung gegen den Mann, der damals auch in Nidwalden geschäftete. Obwohl der Beginn dieser Untersuchung mittlerweile bald 15 Jahre zurückliegt, beschäftigen die Folgen davon noch heute die hiesige Justiz.

Konsequenzen hat der Fall des Unternehmers nämlich auch für ein hochrangiges Mitglied der Obwaldner Steuerverwaltung. Letztere erhielt 2011 von den Bundeskollegen den entsprechenden Untersuchungsbericht mit der Bitte, eine Anzeige gegen den Unternehmer einzureichen. Diese Woche musste sich das Kadermitglied am Kantonsgericht Obwalden einfinden, wo es sich gegen einen Strafbefehl zur Wehr setzte. Der hierfür eingesetzte ausserordentliche Staatsanwalt sieht es als erwiesen an, dass sich das Behördenmitglied der versuchten Begünstigung schuldig gemacht hat. Im Zusammenhang mit der Untersuchung gegen den erwähnten Unternehmer habe das Behördenmitglied es unterlassen, gegen diesen eine Strafanzeige einzureichen – wie es eigentlich per Gesetz ihre Pflicht gewesen sei. Der Staatsanwalt sprach der Person dafür eine bedingte Geldstrafe von 970 Franken aus, wie sich dem Strafbefehl entnehmen lässt.

Beschuldigte fordert Anspruch auf Schadenersatz

Der 13-seitige Strafbefehl beschreibt detailliert die Umstände, unter denen die Anzeige unterlassen worden sei. Ein wirkliches Motiv für den Begünstigungsversuch liefert das Schriftstück indessen nicht, worauf der Verteidiger in seinem Plädoyer denn auch hinwies. Dieser forderte vor Gericht einen Freispruch für seine Mandantin sowie die Feststellung eines Schadenersatzanspruchs.

Auch die Beschuldigte selber – sie widersprach dem Vorwurf mehrmals entschieden – legte während ihrer Befragung durch die Einzelrichterin dar, dass sie den betrügerischen Unternehmer persönlich gar nicht gekannt habe und erst im Verlauf der Steueruntersuchung mit ihm in Kontakt gekommen war.

Vielmehr habe sie ihr Handeln nach den Wünschen des damaligen Staatsanwaltes ausgerichtet. Dieser habe sie, als sie die Anzeige dann eigentlich habe einreichen wollen, zunächst gebeten, damit noch zuzuwarten, da der Zeitpunkt für ihn gerade nicht passend gewesen sei. Denn er war gerade noch mit einem anderen Fall beschäftigt, der den gleichen Unternehmer betraf, und wollte diesen zunächst abschliessen. An diese Vorgabe habe sich die Beschuldigte gehalten, sagte sie aus.

Als der damalige Staatsanwalt dann schliesslich «grünes Licht» für eine Anzeige gegeben hatte, habe sich dann aber die Beschuldigte dafür entschieden, mit der Einreichung zu warten. Dies, weil sie zunächst noch ein mittlerweile eingeleitetes Nachsteuerverfahren gegen den Unternehmer abwarten wollte. Letztlich war es dann jedoch die Eidgenössische Steuerverwaltung, die den Mann anzeigte. Danach sah die Beschuldigte keinen Anlass mehr für eine eigene Anzeige.

Entwurf für Anzeige wirft Fragen auf

Die aktuelle ausserordentliche Staatsanwaltschaft allerdings zweifelt an gewissen Aspekten dieser Darstellung. Unter anderem, weil in der Steuerverwaltung ein schriftlicher Entwurf für eine Anzeige gefunden wurde, den die Beschuldigte zusammen mit einem weiteren Verwaltungsmitglied verfasst habe. Daraus sei zu schliessen, dass die Angeklagte «davon ausging, dass es zu keiner Strafuntersuchung kommen würde, wenn sie keine Strafanzeige einreicht», steht in der Anklageschrift. Was so viel heisst, wie: Wäre sie tatsächlich davon ausgegangen, dass der damalige Staatsanwalt aufgrund seiner Kenntnisse ja sowieso eine Anzeige einreicht, warum würde sie dann noch einen Anzeigeentwurf verfassen? Durch die unterlassene Anzeige habe die Person die Strafverfolgung verzögert, weil diese andernfalls bereits Jahre zuvor hätte beginnen können.

Der Verteidiger argumentierte, auch durch das Weiterleiten des belastenden Materials an den damaligen Staatsanwalt könne die Anzeigepflicht erfüllt sein. Weder die Form noch der Zeitpunkt der Anzeige seien vorgeschrieben. Und weil diese ja somit von der Sache wusste, wäre er von Amtes wegen sowieso zu einer Anzeige verpflichtet gewesen – auch ohne Antrag der Beschuldigten.

Entschädigung zu Lasten des Kantons

Überzeugt haben die Richterin letztlich die Darlegungen des Verteidigers. Sie hat die Beschuldigte am Mittwochabend vom Vorwurf der versuchten Begünstigung freigesprochen. Zwar habe sie ihre Anzeigepflicht verletzt. Ein vorsätzliches Handeln lasse sich jedoch nicht ausreichend beweisen. Den Kanton Obwalden könnte das Urteil einiges kosten. Das Kantonsgericht spricht ihr eine Entschädigung von insgesamt 48'000 Franken zu. Zudem trägt die Staatskasse die Verfahrenskosten.

Rechtskräftig ist der Freispruch noch nicht. Der ausserordentliche Staatsanwalt wollte sich am Mittwochabend noch nicht festlegen, ob er das Urteil anfechten wird.