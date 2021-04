Strassenbau Brücke über die Sarneraa soll noch dieses Jahr ersetzt werden Nach Jahren in einem desolaten Zustand soll die Brücke Bahnhofstrasse über die Sarneraa zwischen Kägiswil und Kerns ab September ersetzt werden. Die Regierung schlägt dem Kantonsrat dafür einen Kredit von 1,4 Millionen Franken vor. Philipp Unterschütz 12.04.2021, 14.07 Uhr

Die Brücke über die Sarneraa zwischen Kägiswil und Kerns soll für 1,84 Millionen Franken ersetzt werden. Bild: PD

Als «alarmierend» bezeichneten die Fachleute nach einer Prüfung 1998 den Zustand der Brücke Bahnhofstrasse über die Sarneraa zwischen Kägiswil und Kerns. In der Folge wurde das Bauwerk aus dem Jahr 1935 für Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 22 Tonnen gesperrt. Mühsam war das vor allem für Betriebe in den Industriegebieten Chernmatt und Sarnen Nord, welche durch die Brücke von Alpnach her erschlossen sind. Sie mussten bei schwereren Transporten einen Umweg über die Nordstrasse in Sarnen fahren. Die Brücke ist zudem auch Teil der Veloroute 703 (Wichelseerundfahrt).

Nun soll die Brücke von September bis Dezember 2021 ersetzt werden. «Eine brennende Pendenz», sagt Baudirektor Josef Hess angesichts der darauf wartenden Industriebetriebe. Der Regierungsrat hat einen entsprechenden Bericht und Antrag über einen Kredit von 1,4 Millionen Franken zuhanden des Kantonsrats verabschiedet. Dieser wird sich an der Sitzung vom 27. und 28. Mai mit dem Geschäft befassen. Das Finanzgeschäft unterliegt dem 30-tägigen fakultativen Referendum.

Gemeinde Sarnen zahlt mit

Wie die Regierung in einer Mitteilung schreibt, befindet sich die Strassenbrücke im Eigentum und in der Unterhaltspflicht des Kantons. Der dazugehörige Fussgängersteg befindet sich im Eigentum und Unterhalt der Einwohnergemeinde Sarnen. Dementsprechend ist auch die Finanzierung geregelt. Die Gesamtkosten werden auf 1,84 Millionen Franken veranschlagt, wovon die Einwohnergemeinde Sarnen 240'000 Franken für den Gehweg übernimmt und 200'000 Franken für die wasserbaulichen Massnahmen zu Lasten des Projekts Hochwassersicherheit Sarneraatal (HWS) gehen. Der Finanzbedarf des Investitionsprojekts beträgt somit 1,4 Millionen Franken. Josef Hess geht nicht davon aus, dass der Krediterteilung etwas im Weg stehen sollte. «Die 1,4 Millionen Franken sind im bereits genehmigten Budget 2021 enthalten und sind auch im Finanzplan 2022 drin.»

Die Bauausführung der Hauptarbeiten des Projekts ist von August 2021 bis März 2022 vorgesehen. Der Deckbelagseinbau wird im Frühjahr/Sommer 2022 erfolgen. Aufgrund der Laich- und Inkubationszeiten von Seeforelle, Äsche und Nase müssen bauliche Arbeiten im Bereich des Gewässers spätestens im Oktober 2021 gestartet und bis Anfang März 2022 abgeschlossen sein.

Die Projektierung des Ersatzbaus wurde aufgrund des Hochwassers vom August 2005 zurückgestellt. Wegen der erforderlichen Koordination mit dem HWS wurde er darin integriert. Die wasserbaulichen Massnahmen im Bereich der Brücke, welche im Projekt HWS vorgesehen sind, werden vorgezogen und zusammen mit dem Ersatzneubau der Brücke vorab realisiert. «Dies, damit die Brücke mit den Massnahmen, die entlang der Sarneraa zwischen Wichel- und Sarnersee vorgenommen werden sollen, abgestimmt ist», erklärt Baudirektor Hess.

Neue Brücke trägt bis zu 60 Tonnen

Die neue Brücke wird aus Stahlbeton gebaut. Zwei Brüstungen bilden das oben liegende Haupttragsystem, an das die Brückenplatte aufgehängt wird. Oberwasserseitig wird diese Brückenplatte über die Brüstung hinausragen und so den Platz für den Gehweg bieten. Die Brückenkonstruktion kommt über die Höhe eines Hochwassers in der Sarneraa, wie es alle 100 Jahre vorkommt, zu liegen. Sie wird für eine maximale Nutzlast von 60 Tonnen zugelassen sein.

So wird die neue Brücke über die Sarneraa zwischen Kägiswil und Kerns aussehen. Visualisierung: PD

Die rund 410 Tonnen schwere Stahlbetonkonstruktion wird im Uferbereich neben der Bahnhofstrasse vorfabriziert und mit einem Schwerlast-Raupenkran in die definitive Lage gehoben. Dadurch kann die Sperrung der Brücke auf rund drei Monate – von Mitte September bis Ende Dezember dieses Jahres – reduziert werden. Aufgrund der kurzen Sperrdauer und aus Kostengründen wird auf den Bau einer Hilfsbrücke verzichtet. Der Verkehr wird während der Sperrdauer über Sarnen via Nordstrasse umgeleitet.

Separates Projekt für angrenzende Kreuzung

Wie die Regierung zudem mitteilt, wurde im Zug des Ersatzneubaus der Brücke auch die angrenzende Kreuzung Kernmatt/Bahnhofstrasse überprüft. Zur Behebung der festgestellten Defizite im Bereich der Velo- und Fussgängerführung und auch der Verkehrslenkung würden die notwendigen Massnahmen in einem separaten Projekt erarbeitet. «Die Bauausführung des Projekts Kreuzung Kernmatt/Bahnhofstrasse ist im Frühjahr 2022, zusammen mit den Anpassungen der Bahnhofstrasse beidseits der neuen Brücke, vorgesehen», schreibt die Regierung.