Für den Obwaldner Samichlaus gelten dieses Jahr spezielle Auflagen Wegen Corona verbietet der Kanton Obwalden Samichlauseinzüge und Hausbesuche. Doch es gibt Alternativen. Eine Gemeinde hält aber trotzdem an ihrem Entscheid fest. Matthias Piazza 04.11.2020, 14.36 Uhr

Der Engelberger Samichlaus bleibt 2020 zu Hause. Doch die Einträge ins Goldene Buch werden nicht automatisch gelöscht. Bild: PD

Wie geht der Obwaldner Samichlaus mit Corona um? Die Frage treibt auch die Samichlaus-Organisationen in den Obwaldner Gemeinden um in Zeiten von eineinhalb Metern Abstand, Versammlungsverbot für über 30 Personen und den sonstigen coronabedingten Einschränkungen.

Die Fachstelle Covid-19 hat nun im Auftrag des kantonalen Gesundheitsamtes Richtlinien erarbeitet. Demnach muss auf Samichlauseinzüge und -umzüge verzichtet werden. Auch geht dieses Jahr der Samichlaus nicht zu den Familien nach Hause. Ganz auf die Begegnung müssen die Kinder trotzdem nicht verzichten. Hans-Melk Reinhard von der Fachstelle Covid-19 sagt:

«Wir empfehlen, dass die Familien den Samichlaus im Freien, in einem Pfarreizentrum oder in einer Waldhütte besuchen, zu einer festgelegten Zeit.»

Damit könne man sicherstellen, dass sich nicht zu viele Leute gleichzeitig beieinander aufhalten. Das Gefolge des Samichlaus ist laut Reinhard auf zwei Schmutzlis oder Diener beschränkt. Die Distanz zu den Familien muss eineinhalb Meter betragen, aufs Händeschütteln wird verzichtet.

Seniorenbesuche sollen kurz abgehalten werden, entweder vor dem Haus oder im Treppenhaus. Geschenke dürfen nicht direkt übergeben werden, sondern müssen gut verpackt mit Abstand hingestellt und von den Senioren abgeholt werden. Samichlaus und Schmutzli tragen keine Handschuhe und desinfizieren vor jedem Hausbesuch die Hände.

In Sarnen empfängt der Samichlaus Familien, in Engelberg bleibt er zu Hause

«Wenn der Samichlaus nicht zu den Kindern nach Hause gehen kann, ist das natürlich nicht dasselbe», sagt Urs Kafader von Turnverein Sarnen, der seit jeher die Samichlaus-Anlässe im Obwaldner Hauptort organisiert. Noch suche man im Dorf zwei geeignete Lokale, wo die Kinder den Samichlaus zu im Voraus festgelegten Zeiten besuchen können. In normalen Jahren besucht der Samichlaus zwischen 30 und 50 Familien. Ob der Gegenbesuch heuer am 5. und 6. Dezember auch in diesem Mass ausfallen werde, sei schwer zu sagen, da die Anmeldungen zwischen dem 10. und 27. November laufen. «Zudem entscheiden sich die Leute sowieso kurzfristig für eine Begegnung mit dem Samichlaus.»

Die Samichlaus-Bruderschaft in Engelberg hält an ihrem Entscheid von Anfang Oktober fest. Der Samichlaus bleibt dieses Jahr zu Hause. Daran ändern auch die Vorgaben des Kantons nichts. «Für uns sind die Hausbesuche das Wichtigste. Wenn die wegfallen, machen die anderen Anlässe auch keinen Sinn, zumal wir kein Risiko eingehen wollen. Die Sicherheit der Familien und der Samichläuse hat oberste Priorität», sagt Geri Bächler von der Samichlaus-Bruderschaft. Gestrichen sind darum auch der Samichlauseinzug sowie das Samichlaus-Aussenden in der Klosterkirche. Bächler betont:

«Seit 35 Jahren organisieren wir die Samichlauseinzüge und Hausbesuche. Sie fielen bisher noch nie aus. Darum tut es schon weh.»

Umso mehr freue man sich schon jetzt auf die Hausbesuche im Dezember 2021. Einen Trost gibt's. An der Vorabendmesse vom 5. Dezember wird der Samichlaus in der Klosterkirche Engelberg eine Geschichte erzählen, der man über Livestream beiwohnen kann.