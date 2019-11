Stromzähler werden auch in Obwalden intelligent Das Elektrizitätswerk Obwalden läutet ein neues Zeitalter bei der Stromablesung ein. Davon profitieren auch die Kunden. Matthias Piazza 28.11.2019, 17.08 Uhr

Zweimal im Jahr schwärmen sie aus, die 15 Zählerableser, meistens Pensionäre oder Hausfrauen, die im Stundenlohn bei den Obwaldner Haushaltungen den Stromverbrauch erfassen. Das gehört je länger je mehr der Vergangenheit an. In den kommenden Jahren wird das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) die rund 25000 bestehenden Stromzähler in seinem Versorgungsgebiet auf intelligente Stromzähler umrüsten, wie es gestern mitteilte.