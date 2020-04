Struktur der Obwaldner Kesb wird nicht angetastet Die im Kanton Obwalden tätige Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) hat sich nach Einschätzung des Regierungsrats bewährt. Die heutige Struktur und Organisation soll deswegen beibehalten werden. 22.04.2020, 10.32 Uhr

(sda) Die Kesb hatte 2013 das alte Vormundschaftswesen abgelöst. Im Kanton Obwalden wurde mit einem Evaluationsbericht untersucht, wie die neu geschaffene Behörde funktioniert.

Wie der Regierungsrat am Mittwoch mitteilte, sollen die Struktur und die Organisation der Kesb in der aktuellen Form beibehalten werden. Der Etat von neun Vollzeitstellen wird beibehalten. Neu dazu kommen 50 Stellenprozente für eine Fachstelle für private Beistände. Die privaten Beistände werden damit in die Kesb integriert.

Die Fachstelle soll dafür sorgen, dass die privaten Beistandschaften einheitlicher und korrekt geführt werden. Die privaten Beistände erhalten eine Ansprechstelle, zugleich kann ein Pool privater Beistände geschaffen werden, die die Berufsbeistände entlasten.

Die Trägerschaft und Organisation der Berufsbeistände bleibt in der Kompetenz der Gemeinden. Auch hier wird aber angestrebt, dass die Mandate im ganzen Kanton nach einheitlichen Standards umgesetzt werden.

Die Leistungen der Kesb werden weiterhin durch den Kanton erbracht, wobei die Einwohnergemeinden eine Abgeltung leisten. Diese soll von 0,055 Steuereinheiten auf 0,050 Einheiten reduziert werden. Über diese Änderung sowie den Evaluationsbericht wird der Kantonsrat am 28. Mai entscheiden.