Tag der offenen Tür lockt Hunderte Besucher an Beim Tag der offenen Tür der HP Gasser AG in Lungern präsentierten sich auch weitere Unternehmen. Robert Hess 06.09.2021, 10.04 Uhr

Beat Ming und Jonas Furrer (von links) präsentieren ihr Unternehmen. Bild: Robert Hess (Lungern, 4. September 2021)

An ihrem Tag der offenen Tür hat die Firma HP Gasser AG in ihre neue Produktionshalle mit dem Namen «Kristall» eingeladen. Die rund 350 Besucherinnen und Besucher liessen sich am Samstag auf Rundgängen mit grossem Interesse von den Mitarbeitern über die räumlichen und technischen Möglichkeiten informieren, welche die Halle in der Grösse einer Dreifachsporthalle bietet.

Als erster Betrieb hatte vor rund 50 Jahren die heutige Gasser Felstechnik AG das Gebiet Walchi, westlich und abseits des Dorfes Lungern gelegen, als Standort mit guten Möglichkeiten zur Weiterentwicklung entdeckt und seither genutzt. Andere Gewerbetreibende folgten und heute sind im «Walchi» 13 Firmen domiziliert, die insgesamt 500 Arbeitsplätze bieten.

Zu den Gästen zählte am Samstag auch Landammann Daniel Wyler. Der Volkswirtschaftsdirektor freute sich über die vielen guten Unternehmen im Kanton Obwalden, der aber leider über zu wenig Bauland für das Gewerbe und die Industrie verfüge. Eine besondere Freude sei es für ihn, dass die Firma Gasser mit der neuen Halle die Produktion künftig vereinfachen und effizienter gestalten könne.

Der Tag der offenen Tür bot den andern «Walchi»-Unternehmen im Rahmen einer Sonderschau in der neuen Halle die Möglichkeit, ihre Firma von der Gründungsgeschichte über die Weiterentwicklung bis zu den Produkten und Dienstleistungen zu präsentieren.

Elektro Furrer beschäftigt 90 Mitarbeiter

Eines dieser Unternehmen ist die 1991 von Hans Furrer gegründete Elektro Furrer AG. Beat Ming und der frische Absolvent der Meisterprüfung Jonas Furrer waren sichtlich stolz, die interessierten Besucherinnen und Besucher an ihrem Stand über die Angebote und Leistungen der Firma mit den rund 90 Mitarbeitern zu informieren. So ist die Firma heute an zehn Standorten in Obwalden, Nidwalden und Luzern domiziliert. Die Elektro Furrer AG ist unter anderem auch oft im Hasliberg und ennet dem Brünig tätig und führt zum Beispiel derzeit einen grösseren Installationsauftrag beim Neubau des Insel-Spitals Bern aus, wie Jonas Furrer erklärte.

Orientierungslauf verschoben

Leider musste der geplante «Family Day» mit einem Orientierungslauf für Gross und Klein abgesagt werden, da im Vorfeld rechtzeitig nur sechs Anmeldungen eingegangen waren. Als Belohnung für ihr Kommen durften die sechs Kinder einen Helikopter Rundflug geniessen. «Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben», meinte John de Haan von der organisierenden Firma Neutrass. Der Lauf sei im nächsten Jahr fest geplant, Details würden später bekanntgegeben.