Nid-/Obwalden Tage des Denkmals: Trix Limacher beherrscht die alte Baukunst Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals kann man dieses Wochenende verschiedene Projekte in Nid-/und Obwalden bestaunen. Schindelmacherin Trix Limacher gibt schon jetzt einen Einblick in ihr Handwerk, das vom Aussterben bedroht ist. Manuel Kaufmann 09.09.2021, 05.00 Uhr

Kaum jemand kann der 49-jährigen Trix Limacher von der Einzelfirma Limacher Holzschindeln aus Kägiswil in Sachen Hingabe und Leidenschaft etwas vormachen: Jeden Herbst geht Trix Limacher mit einem Förster in die Wälder der Region, um geeignetes Schindelholz auszusuchen. Im Winter stellt sie daraus die Schindeln in ihrer Werkstatt in Kägiswil her, bis zu 6000 Stück jede Woche. Im Sommer bringt sie die Schindeln an Fassaden in der ganzen Schweiz an, fünf bis zehn Projekte stehen dabei jeden Sommer an. Das Beeindruckendste daran: Trix Limacher macht das alles ganz alleine.



Trix Limacher bringt ihre Holzschindeln an einer Fassade an. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 6. September 2021)

Schindelmacher gehört zu den aussterbenden Berufen, 1917 wurde laut Trix Limacher die letzte EFZ-Lehre abgeschlossen. Mittlerweile sei das Handwerk auch aus sämtlichen Schulbüchern verschwunden, sodass gar keine Lehrstellen für diesen Beruf mehr angeboten werden können. Trix Limacher ist gelernte Kauffrau. Im Alter von 23 Jahren hatten ihr Mann Toni Limacher und sie die Firma Limacher Holzschindeln von seinen Eltern übernommen, seither ist Trix Limacher mit Schindeln beschäftigt. Ihr Mann führte das Familienunternehmen bereits in der dritten Generation, gegründet hatte es dessen Grossvater Gottfried Limacher. Seit dem plötzlichen Tod ihres Ehemannes vor drei Jahren ist Trix Limacher alleine für die Firma zuständig.

Nachfrage an Holzschindeln steigt wieder

«Es gibt neben mir noch zwei Fabriken in der Schweiz, die Schindeln herstellen und vereinzelte Dachdecker oder Holzbau-Firmen, die noch Schindeln verlegen, aber ausser mir keine mehr, die beides macht», sagt Trix Limacher. Die Nachfrage sei aber durchaus noch vorhanden, sogar steigend. Trix Limacher arbeitet teilweise an der Renovierung von uralten Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen. Doch nicht nur: «Viele Leute realisieren, dass eine Schindelfassade sehr nachhaltig ist, und setzen mittlerweile auch bei Neubauten wieder auf diesen Baustil», so Limacher. Die Holzplättchen hätten zwar ihren Preis, doch eine Schindelfassade könne bis zu 120 Jahren bestehen, bevor sie saniert werden müsse.

Zurzeit arbeitet Trix Limacher an der Fassade eines Hauses in Engelberg. Die Fläche, die mit Holzschindeln versehen werden soll, beträgt etwa 60 Quadratmeter. Das bedeutet für Trix Limacher ein Arbeitsaufwand von zehn bis zwölf Tagen. Dieses Projekt gehört aber eher zu den kleineren:

«Die Arbeiten am Hotel Wetterhorn in Hasliberg dauerten

sechs bis sieben Wochen.»

Trix Limacher vor ihrem aktuellen Projekt in der Alten Gasse in Engelberg. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 6. September 2021)

Wer will, kann sich am Samstag selbst als Schindelmacher versuchen

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals kann jeder Neugierige die Baustelle in der Alten Gasse in Engelberg am Samstag zwischen 9 und 11 Uhr besuchen. Trix Limacher wird anwesend sein, um allerlei Fragen rund um das Schindelmachen zu beantworten. «Ich bin sehr gespannt, oft entstehen bei solchen Anlässen spannende Gespräche», sagt Limacher, die in ihrer Werkstatt in Kägiswil oft Besuch von interessierten Architekten, Bauleitern und insbesondere auch Privatpersonen erhält. Wer am Samstag vorbeischaut, kann auch beobachten, wie schnell und stilsicher Trix Limacher arbeitet. Sie sagt:

«Wer will, kann am Samstag natürlich auch den einen oder anderen

Nagel selbst setzen.»

Vielleicht finde sie am Samstag sogar einen Nachfolger für ihr Geschäft, meint Trix Limacher scherzhaft. In der Zukunft der Firma steht allerdings tatsächlich noch ein grosses Fragezeichen. Für ihre beiden Jungs, beide um die 20 Jahre alt, sei die Übernahme des Geschäfts – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – kein Thema.

Die Tage des Denkmals im Überblick Obwalden Samstag, 11. September, 9 bis 11 Uhr: Schindelmacherin Trix Limacher arbeitet vor Ort, Alte Gasse 36, Engelberg Samstag, 11. September, 14 bis 17 Uhr: Wohnhaus Brunnenmatt wird restauriert, Flüelistrasse 16, Sachseln Sonntag, 12. September, 14 bis 17 Uhr: Salzherrenhaus Sarnen wird umgebaut, Bahnhofstrasse 4, Sarnen Nidwalden Samstag, 11. September, 14.30 Uhr: Führung durch das Krämerhaus, Dorfplatz 4, Stans Samstag, 11. September, 13.30 Uhr: Führung durch Flury-Haus, Dorfplatz 11, Stans Samstag, 11. September, 17 Uhr: Vernissage Restaurierung Kapuzinerkloster, Mürgstrasse 18, Stans Samstag, 11. September, 15.30 Uhr: Führung durch das restaurierte Ross-Gädeli hinter dem Bürgerhaus, Rathausplatz 7, Stans

