Jugendblasorchester Luzern bringt Musikbegeisterung nach Sarnen

Obwalden Talent und Begeisterung für die Musik Was in einer Woche aus intensiver Probearbeit entstehen kann, offenbart das Jugendblasorchester Luzern (JBL) im Konzert auf der Cherbühne in Sarnen. Primus Camenzind 03.10.2022, 16.48 Uhr

Am Freitag spielt das Jugendblasorchester Luzern in der Aula Cher in Sarnen nach dem traditionellen Herbstlager ein Konzert. Bild: PD

Im Probelokal der Feldmusik Sarnen wird dieser Tage fleissig geprobt; gut und gerne acht Stunden täglich. Sandro Blank leitet das aus rund 80 Musikerinnen und Musikern im Alter zwischen 14 und 23 Jahren bestehende sinfonische Jugendblasorchester Luzern (JBL) seit 2017 und hat sich mit dem äusserst motivierten Ensemble auf den Weg gemacht, die Grenzen zwischen einem Jugendorchester und einer Formation der Kategorie Höchstklasse zu sprengen.

Die Mitglieder, welche vor dem Eintritt ins JBL erfolgreich ein Probespiel absolviert haben, stammen aus Luzern und vereinzelt auch aus den umliegenden Zentralschweizer Kantonen.

Verstärkung auch aus Obwalden

Dirigent Sandro Blank in seinem Element. Bild: PD

Der Tatsache, dass Sandro Blank seit drei Jahren auch Chefdirigent der Feldmusik Sarnen ist, liegt nahe, dass aus diesem Orchester einige äusserst begabte Obwaldner Musikantinnen und Musikanten im JBL mitspielen. Es sind dies Julia Blättler, Piccolo/Flöte (Lungern); Janina Surek, Fagott; André Marques, Horn; Paul Dillier, Horn und Mona Dillier, Horn (alle aus Sarnen).

In einer Probenpause verraten sie unserer Zeitung, was sie dazu motiviert: «Mit dem jugendlichen Übermut verleiht dieses Orchester der Musik immer wieder einen ganz speziellen Charakter. Ausserdem trägt das hervorragende Zwischenmenschliche seinen Teil dazu bei, dass wir alle so begeistert miteinander musizieren», gibt uns Mona Dillier (19) zu verstehen. «Ehrgeiz und Leidenschaft, gepaart mit der grossartigen Leitung durch unseren Dirigenten ist das, was mich motiviert im JBL mitzuwirken. Der weite Weg an die Proben soll keine Hürde sein, dem nachzugehen, was man von Herzen liebt», erklärt die am Fusse des Brünigs wohnhafte Julia Blättler (18).

Mona Dillier (Horn) und Julia Blättler (Flöte) spielen beim Jugendblasorchester Luzern mit. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 30. September 2022)

«Leichtere Kost» im Programm

Im ersten Konzert der Saison 2022/23 bietet das JBL nach Aussagen des Dirigenten «leichtere Kost» an. Sandro Blank spricht von einem «ambitionierten Programm, welches auch unterhaltende Momente enthält». Die «Rainbow Overture» von Derek Bourgeois (England, 1941–2017) kommt leichtfüssig daher. «Es lässt die Konzertbesucher mühelos in den Abend eintauchen», gibt Blank zu verstehen. Eric Whitacre (USA, *1970) vertont im Werk «October» seinen Lieblingsmonat. In dieser Komposition will er die Seele der herbstlichen Natur musikalisch festhalten.

Die «First Suite» stammt aus der Feder von Alfred Reed (USA, 1921–2005). In seinem aus vier Sätzen konzipierten Werk erweist sich Reed als einer der «Grossmeister» sinfonischer Blasmusik. Er versteht es – nicht zuletzt durch die «beinahe unerreichte Instrumentierung» – die Vorzüge eines modernen Orchesters aufzuzeigen. Nach der Pause gibt das JBL die «Overture to a New Age» von Jan de Haan (Holland, *1951); Filmmusik aus «The March from 1941« von John Williams (USA, *1932) und «Innuendo», einen anspruchsvollen Tune aus dem gleichnamigen Album der Gruppe Queen zum Besten. Und weil es dem Publikum gefallen wird, ertönt schlussendlich ein attraktiver Schlussmarsch.

Freitag, 7. Oktober 2022, 19 Uhr Aula Cher in Sarnen. Konzert des Jugendblasorchesters Luzern, Leitung Sandro Blank. Keine Platzreservation. Türkollekte.