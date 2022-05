Talmuseum Engelberg bietet Amateurkunst eine Plattform

Talmuseum Doppelbürger hält Augenblickgefühle in Aquarellen fest – und zeigt seine Werke in Engelberg Das Talmuseum Engelberg will heuer der Amateurkunst ein Forum bieten. Zum Start steht das Haus dem Engelberger Maler Ian Clements offen. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 30.05.2022, 18.00 Uhr

«Ian Clements ist ein Autodidakt, der seinem Talent erst spät mehr Platz in seinem Leben einräumen konnte», sagt Nicole Eller Risi, die Leiterin und Kuratorin des Talmuseums Engelberg. Und sie bietet dem Engelberger Künstler, dessen sorgfältige und eigenständige Arbeit sie sehr schätzt, erstmals Gelegenheit für eine Einzelausstellung.

Der einheimische Künstler Ian Clements zeigt im Talmuseum Aquarelle und Kohlestiftzeichnungen. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 26. Mai 2022)

Wer ist Ian Clements? Er selber beschreibt sich so:

«Ich bin Doppelbürger, mein Vater stammt aus Südengland, meine Mutter aus dem Entlebuch.»

Zwischen zwei Welten spielte sich auch lange sein Leben ab. Schliesslich siegte sein Heimweh nach den Schweizer Bergen. Als junger Mann kam er nach Engelberg. Dort arbeitete der gelernte Kältetechniker sieben Jahre in seinem Traumberuf als Skilehrer und in diesem Dorf setzt er seither auch für sein kreatives Hobby viel Zeit ein. «Heute besitze ich eine kleine, charmante Galerie mitten im Dorf, wo ich meine Werke auch dem Publikum präsentieren kann», erzählt der Mann, der nunmehr seit 20 Jahren in Engelberg lebt.

Vom Kohlestift zum Aquarellpinsel

Höchst interessant – und in der gegenwärtigen Ausstellung vor allem sehr gut dokumentiert – ist der künstlerische Weg, den Ian Clements im Verlauf der Jahre gegangen ist. Im Erdgeschoss steht ein grossformatiges Bild mit dem Titel «Farewell Spit». Dieses mit Kohlestift angefertigte Kunstwerk zeigt – zusammen mit einigen weiteren – das grosse handwerkliche Talent des Zeichners Clements. Da ist jedes kleinste Detail akribisch ausgeführt, jedes einzelne Blatt oder Ästchen von Bäumen ist zu sehen. Clements erzählt:

«Ich arbeitete mit Pinsel und Gummi oft sechs Monate an solchen Bildern.»

Was er inzwischen als «Lernphase» bezeichnet, ist auch heute noch sehenswert. Wunderschöne Bilder sind es: wie aus einer anderen Zeit und Welt.

Später beschliesst Clements, sein Können in einer anderen Technik zum Ausdruck zu bringen. «Die Gefühle und das Emotionale, das die Natur hervorbringen kann, interessieren mich», gibt er zu verstehen. Dies alles könne er in Aquarellen viel intensiver widerspiegeln. Nun lösen sich die naturalistisch genau festgehaltenen Elemente in seinen Bildern auf. Oft in zarten und durchscheinenden, jedoch nach wie vor häufig grautönigen Farben.

Das Aquarell von Ian Clements zeigt die Engelberger Dorfstrasse. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 26. Mai 2022)

Nicole Eller Risi schildert Clements Schaffen, mit Blick auf das Bild «Dawdling» (Trödeln), trefflich: «Die Hände eines kleinen Jungen verschwinden in der etwas zu grossen, wuchtigen Winterjacke. Die Schule ist aus – er trödelt über die winterlich verschneite Klostermatte nach Hause. Hinter ihm erstreckt sich der blassblaue Himmel.»

Die grosse Liebe zum Malen treibt ihn an

In der Tat: Clements, der als Kältetechniker mit seinem Auto viel unterwegs ist, liebt es nun, mit Bildern zufällige Momente einzufangen. Szenen, die, kaum geschehen, auch schon wieder vorbei und vergessen wären, würde er sie nicht gekonnt mit seinem Pinsel festhalten. Da gibt es Langläufer, die auf ihren Ski balancieren. Clements sagt:

«Ich bringe in meine Bilder impressionistisch meine Liebe für Bewegung und Sport zum Ausdruck.»

Wichtig sei ihm, jenes Gefühl festzuhalten, das er im Moment der Entdeckung eines Motivs habe. Dabei treibe ihn die grosse Liebe zum Malen an.

Zeichnung der Engelberger Tallandschaft. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 26. Mai 2022)

Nicole Eller Risi lobt: «Ian Clements Gemälde sind intelligente Kompositionen aus Licht und Schatten, Perspektiven und Fluchten. Mit offenem Blick nimmt er Szenen, Stimmungen, Jahreszeiten, Wind und Wetter wahr.» Und dies nicht nur in Engelberg: Wir finden uns in seinen Aquarellen genauso in der Stadt Luzern, die im Morgensonnen-Gegenlicht liegt. Oder an einem fröhlich belebten Strand in Südengland. Was einen fasziniert: die «Naivität» seines Herangehens. Die eigene Freude, anderen mit seinen ebenso schönen wie handwerklich gekonnten Bildern etwas zu schenken.

Übrigens: Im Eingangsbereich lässt Ian Clements Besucherinnen und Besucher miterleben, wie ein Gemälde entsteht. Bis zum August malt er, jedes Mal, wenn er herkommt, daran weiter und man darf ihm dabei über die Schultern gucken.

Talmuseum Engelberg: Sonderausstellung Ian Clements. Dauer der Ausstellung bis 14. August. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr. 1. August, Tag der offenen Tür, freier Eintritt.

