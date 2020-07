Technischer Defekt war wohl Ursache für den Brand des Alptheater-Inventars ob Sarnen Der Brand, der im Stall in der Schwendi ob Sarnen ein ganzes Theaterinventar zerstörte, wurde offenbar durch einen technischen Defekt ausgelöst. Derweil denkt Theatermacher Beppi Baggenstos schon an 2021.

Matthias Piazza 02.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der alte Stall in der Schwendi brannte vollständig nieder. Bild: Kantonspolizei Obwalden (9. Mai 2020)

Ein Problem bei der Elektroinstallation war wohl die Ursache für den verheerenden Brand des Stalls in der Schwendi ob Sarnen, der als Lager für das Alptheater diente. Zu diesem Schluss kommt die Obwaldner Kriminalpolizei, nachdem sie nun sämtliche Einvernahmen durchgeführt hat. «Nach unseren Erkenntnissen erscheint uns ein technischer Defekt als wahrscheinlichste Ursache, da wir den Brandherd beim Elektrokasten lokalisierten», sagt auf Anfrage Christoph Fries, Leiter der Obwaldner Kriminalpolizei. «Wir fanden keine Hinweise auf eine andere Brandursache und stellen die Ermittlungen ein, da wir nicht mehr mit neuen Erkenntnissen rechnen.»

Auch der alte Bauwagen ist niedergebrannt



Im Stall, in dem am späteren Nachmittag des 10. Mai das verheerende Feuer ausbrach, lagerte das gesamte Theaterinventar des bekannten Obwaldner Theatermanns und Künstlers Beppi Baggenstos. Er hat den Stall im «Schönenböldli» und das benachbarte Haus, in dem er wohnt, seit sieben Jahren für sein bekanntes und beliebtes Alptheater gemietet. Im Stall war alles, was neben dem Zelt und der Tribüne zum Alptheater gehörte, eingelagert: Stühle, Bänke, Kücheninventar, Kulissen, Dekorationen, Bilder und vieles mehr (ausser Technik). Auch der alte Bauwagen, in dem er den Hofladen eingerichtet hatte, ist niedergebrannt.



Wohnhaus konnte geschützt werden



«Ich habe eine solche Ursache erwartet, auch ich schliesse Brandstiftung aus», sagt dazu Beppi Baggenstos. Trotz Brand und Corona: Aufgeben sei keine Option. «Sollten die coronabedingten Unterstützungsgesuche bei Bund und Kanton positiv ausfallen und die Eineinhalbmeter-Regel bis im nächsten Sommer nicht mehr gelten, gibt's 2021 Jahr eine sechste Alptheatersaison», ist Beppi Baggenstos überzeugt.

Das zerstörte Theaterinventar, das er nun vollständig ersetzen will, werde er wohl vorerst in einem noch zu errichtenden Provisorium einlagern. Zuversichtlich stimmt ihn die grosse Solidarität des Publikums nach der Absage der Aufführungen. «Ein schöner Teil verzichtete auf die Rückerstattung des Billettpreises.» Wie hoch der Sachschaden oder der Betrag der nicht rückerstatteten Billette sei, will er nicht sagen. Sämtliche 29 Aufführungen des Alptheaters waren ausverkauft, was Einnahmen von rund 220'000 Franken ergeben hätte.