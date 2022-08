"TheaterWärch Stans" führt "Die Spieler" von Nikolai Gogol auf

Theater Warum Moskau in Alpnach zu Kiew wird Das TheaterWärch Stans tritt nach der Coronapause wieder auf. Für Gogols «Die Spieler» musste die Truppe zahlreiche Hürden nehmen. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regisseurin Anna Minutella musste zahlreiche Probleme lösen, damit die Premiere von Nikolai Gogols «Die Spieler» am kommenden Sonntag in Alpnach stattfinden kann. Bild: Romano Cuonz (Stans/Alpnach 8. August 2022)

Der 2015 gegründete Verein TheaterWärch Stans setzte schon mit seinen ersten Inszenierungen Ausrufezeichen. Besonderes Merkmal der jungen Truppe war von Anfang an die mobile Bühne, mit der sie durch verschiedene Restaurants in Ob- und Nidwalden tourte. Dabei verband man genussreiche Theatererlebnisse stets mit Gaumenfreuden: Die Restaurants stellten jeweils zu den Stücken ein Dreigangmenu zusammen.

Doch dann setzte die Coronapandemie dem munteren Spiel der Truppe ein jähes Ende. Regisseurin Anna Minutella aus Sarnen – sie wurde unter anderem auch durch ihre Arbeit bei der Märli-Biini Stans bekannt – stellt fest: «Unsere ursprünglich für 2020 geplante Produktion ‹Die Spieler› von Nikolai Gogol mussten wir wegen der Pandemie gleich zweimal verschieben.» Und: Selbst, als das Ende der Pandemie in Sicht kam, war das Glück nicht auf der Seite des TheaterWärch Stans.

Die Regisseurin erscheint selbst auf der Bühne

Diesmal machte Putin den jungen Leuten beinahe einen Strich durch die Rechnung. Gogol war immerhin ein gefeierter Schriftsteller Russlands und da sah nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine alles etwas düster aus. Doch Minutella fand eine Lösung. Sie erzählt: «Unter Berücksichtigung von Gogols ukrainischer Abstammung und nach einigen Anpassungen – Moskau wird in Alpnach zu Kiew – fällten wir den Beschluss, das Stück trotzdem aufzuführen.» Aber bald schon zeigte sich ein weiteres Problem. Gogol hat den Einakter für neun Männerrollen geschrieben, doch so viele Männer gibt es zurzeit im TheaterWärch nicht. Aber auch da fand Minutella eine Lösung: «Wir schrieben eine Rolle für eine Frau um und stellten während der Proben fest, dass es auch so funktioniert.»

Nur: Das Pech riss nicht ab. Zwei Monate vor der Premiere sprang ein Hauptdarsteller ab. Und da gab es nur noch eine Person, die diese Rolle jetzt noch hinkriegte: die Regisseurin Anna Minutella persönlich! «Mit viel Leidenschaft, Durchhaltewillen und einem einzigartigen Gemeinschaftswerk haben wir es geschafft, dass am nächsten Sonntag im Landgasthof Schlüssel, Alpnach, die Premiere steigen kann.»

Höchst turbulentes Theater

Zum Stück: Der Falschspieler Icharew logiert mit seinem Diener in einem etwas heruntergekommenen Gasthof auf dem Lande. Gemeinsam mit einer ganzen Bande von gewieften Betrügerinnen und Betrügern beschliessen die beiden, ihr ganzes Wissen in einen Topf zu werfen. Mit der steinreichen Witwe Glowa und ihrem Sohn Glow junior glaubt die Bande, die perfekten Opfer gefunden zu haben. Doch die moralpredigende Gutsbesitzerin und ihr Sohn entpuppen sich ebenfalls als … nein, mehr soll hier nicht verraten werden! Nur noch so viel: Wie immer auf Gogols Bühne ist jeder ein Gauner.

Die ganze Geschichte spielt sich in einem Hotelzimmer ab. Dieses wird vorerst im Alpnacher Landgasthof Schlüssel und später dann auch im Hotel Engel in Stans eingerichtet. Das Bühnenbild zieht sich von der Bühne bis zu den Zuschauerplätzen. Ein Pianist sorgt für die nötige Atmosphäre. Anna Minutella verspricht: «Unsere Inszenierung wird klassisch, witzig, temporeich und sie lebt von Emotionen und Stimmungswechseln.»

TheaterWärch Stans: «Die Spieler» von Nikolai Gogol. Aufführungen im Landgasthof Schlüssel, Alpnach: 14., 17., 18., 19. und 20. August. Im Hotel Engel in Stans: 25., 26. und 27. August sowie 2. und 3. September. Details: www.theaterwaerch.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen