Obwaldner Theo Breisacher gründet Stiftung für Pflegende

Liveticker Jetzt live: Die Frauen-Nati trifft im Topspiel um Platz eins der WM-Qualifikation auf Italien – auf diese Startelf setzt Trainer Nils Nielsen

Im Kampf um die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland ist die Schweizer Frauen-Nati in Palermo bei Italien zu Gast. Vor dem Spiel stehen beide Teams mit der maximalen Punkteausbeute an der Tabellenspitze. Gewinnt die Schweiz, stünde man drei Punkte vor Italien. Anpfiff ist um 17:30 Uhr.