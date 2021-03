Therapie Eine Engelbergerin propagiert Humor als therapeutisches Mittel in Coronazeiten: «Es kann den Weg frei machen» Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Mirjam Christen lässt in Coronazeiten mit einer neuen Publikation aufhorchen. Romano Cuonz 02.03.2021, 11.27 Uhr

«Mit dem Humor besitzen wir ein hervorragendes Rüstzeug, das uns jederzeit der Unbill des Lebens trotzen und sie ertragen lässt», gibt sich die in Engelberg geborene und aufgewachsene Mirjam Christen überzeugt. Seit nunmehr fünf Jahren legt die ausgebildete Logotherapeutin und Publizistin den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in einer eigenen Luzerner Praxis auf den praktischen Einsatz des Therapeutischen Humors. Anders gesagt: Sie versucht ihren Besuchern zu helfen, einen guten Umgang mit sich und der Umwelt zu finden. «Humor ist dann therapeutisch wirksam, wenn es gelingt, dem Klienten einen anderen Blick auf sein Problem aufzuzeigen. Er soll also auf Distanz zu dem gehen, was ihm das Leben schwer macht», fasst sie ihre Arbeit zusammen.

Mirjam Christen Bild: PD

So arbeiten Humor-Therapeuten

Humor erweise sich in der Therapie vielfältiger Symptome als eine wundervolle Waffe, der man kaum etwas entgegensetzen kann, sagt Mirjam Christen und zeigt dabei recht pointiert die Wirksamkeit der Humortherapie auf. Keinesfalls sieht sie sich als Psychotherapeutin. «Zu mir kommen Menschen mit Sinnkrisen, depressiven Verstimmungen, mit Symptomen, die ihren Alltag beeinträchtigen und als Leidensdruck wahrgenommen werden», erklärt sie.

Allerdings: Damit Humor Wirkkraft entfalten könne, gelte es einige Voraussetzungen zu schaffen. Klienten müssten bereit sein, sich auf Humorinterventionen einzulassen. Ganz wichtig dabei: gegenseitige Wertschätzung und Sympathie. Keinesfalls dürfe Humor von den Klienten als verletzend empfunden werden. Humorvolle Interventionen entstehen unangestrengt. Spontan. Letztlich dienen sie einem Ziel: Klienten sollen ihre Perspektive wechseln und eine neue Sichtweise auf sich selbst bekommen. Die Mittel, die dabei zur Anwendung kommen, sind vielfältig: Übertreibungen, Provokationen, rote Nase, rote Karte oder körperintegratives Lachtraining sind einige davon. Mirjam Christen betont: «Bei der Wahl sind Fingerspitzengefühl und Kreativität gefragt, Therapeuten brauchen ein feines Gespür, welche Massnahme zu welchem Klienten passt.» Als Humortherapeutin ist sie überzeugt, dass leidende Menschen fähig sind, ihren Weg selbst zu finden. «Wir helfen ihnen in einer Art ‹Hebammenkunst› zu erkennen, was sie bewegt und in welche Richtung sie sich entwickeln wollen.»

Ein Fallbeispiel macht die Theorie anschaulich

Es sei ihr ein Anliegen, bei Kolleginnen und Kollegen, die therapeutische Tätigkeiten ausüben, auf das wunderbare Mittel Humor hinzuweisen, sagt Mirjam Christen. Deshalb habe sie sich entschlossen, dazu eine Publikation herauszugeben.

«Ich wollte das Thema mit einem Minimum an Theorie möglichst anschaulich präsentieren»,

erklärt sie. Das Besondere am neuen Buch: Die Obwaldnerin setzt ein Fallbeispiel aus ihrer Praxis in den Mittelpunkt. Es geht um Andrea, eine 50-jährige, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern im Teenageralter. Die Frau hat ein schwieriges von Gewalt und Verlust geprägtes Leben hinter sich. Ihren gelernten Bäckerberuf kann sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Sie ist stark eingeschränkt und auf fremde Hilfe angewiesen. Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) macht ihr hinsichtlich der Erziehung der Kinder viele Auflagen. Damit tut sich Andrea schwer. Ihr Pflichtbewusstsein ist hoch. Den Gang zum Sozialamt vermeidet sie, obwohl sie unter grossen Geldsorgen leidet.

In dieser Situation begegnete Mirjam Christen der Frau. Doch ihr fiel auf: «Es gab etwas, mit dem ich Andrea aus ihrem Kreisen in negativen und angsterfüllten Gedanken herausholen konnte: mit humorvollen Bemerkungen!» Als die Therapeutin ihre Klientin fragte, ob sie mit ihr ein Jahr lang die Möglichkeiten und Grenzen des Therapeutischen Humors ausloten würde, willigte diese ein.

Mirjam Christen fasst zusammen: «Die Gründe, die uns dieses gemeinsame Projekt angehen liessen, waren eigentlich dieselben: Jede wollte die Andere unterstützen.» In ihrer Publikation beschreibt die Autorin haarklein, wie sie mit ihrer Klientin Daten erhebt, sehr viel spricht und vor allem eine grosse Zahl humortherapeutischer Interventionen durchführt. Der Arbeitsrapport liest sich wie ein – wenn auch stets wissenschaftlich belegter – Roman.

Fazit der einjährigen Begleitung: Dank dem Einsatz von Humor vermochte Andrea, starre Denkmuster aufzubrechen und zu hohe Ansprüche an sich selbst abzuschwächen. Mirjam Christen sagt: «Nur mit provokativen Mitteln gelang es, ihr aufzuzeigen, dass auch beim Verantwortungsgefühl und Pflichtbewusstsein ein Zuviel des Guten ungesund ist.»

Zu Coronazeiten sind diese Gespräche besonders wichtig

In Zeiten von Corona sehen wir uns dem Schicksalshaften ausgesetzt. Viele Menschen würden mit den Einschränkungen, denen sie sich fügen müssen, nicht gut klarkommen, stellt Mirjam Christen fest. Damit nähmen Depressionen und Sinnkrisen zu. Gerade auch bei jungen Menschen. Die Humortherapeutin weiss: «Auch Humor nimmt dem Leid, das uns mit schier unerträglicher Vehemenz aufgezeigt wird, nicht die Schwere, aber er kann den Weg frei machen, das Schwierige besser zu ertragen.» Gerade die Coronazeit habe in ihrer Praxis aufgezeigt: «Das Gespräch, in dem man sich über Ängste und Schmerzen, aber auch über Schönes und Aufbauendes austauschen kann, ist so wichtig und nötiger denn je.»

Hinweis: Das Buch von Mirjam Christen heisst «Wirksamkeit und Grenzen des therapeutischen Humors – ein Fallbeispiel». Es erschien im deutschen HCD-Verlag Tuttlingen.