Kantonalbank-CEO Bruno Thürig hat den letzten Arbeitstag

Obwalden Kantonalbank-CEO Bruno Thürig: «Ich bin stolz auf das Gesamtpaket» Bruno Thürig hat am Freitag seinen letzten Arbeitstag. Im Interview blickt er zurück auf 20 Jahre an der Spitze der OKB und auch die Entwicklungen in dieser Zeit. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

OKB-CEO Bruno Thürig verlässt die Bank nach 20 Jahren. Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 20. April 2022)

Worauf sind Sie am meisten stolz in Ihren 20 Jahren als CEO?

Es gibt nichts Ausserordentliches, auf das ich besonders stolz wäre. Es ist das Gesamtpaket als solches: Ich konnte den Job machen, für den ich angestellt worden bin. Ich glaube, das ist mir gut gelungen. Natürlich gab es Herausforderungen, schwierige Entscheide und natürlich auch Niederlagen. Aber ich habe es geschafft, während 20 Jahren die Kontinuität und die Stabilität zu erhalten. Und genau das war mein Job.

Welches war Ihre grösste Niederlage in dieser Zeit?

Nach dem Hochwasser von 2005 konnten wir das Bauprojekt am alten Standort des Hauptsitzes, das wir gerne realisiert hätten, aufgrund von Gerichtsentscheiden nicht umsetzen. Das war sicher eine Niederlage. Doch das Ergebnis aus dieser Niederlage ist am Ende sehr positiv: unser neuer Hauptsitz, das Quadrum.

Was hat Sie bewogen, die OKB zu verlassen?

Nach 20 Jahren ist es meiner Ansicht nach Zeit, dass in dieser operativen Funktion in der Bank jemand anderes folgt. Für mich war sehr wichtig, selbst zu entscheiden, wann ich aufhöre. Bevor man mir vielleicht eines Tages nahegelegt hätte, meinen Sessel zu räumen. Als die Anfrage für das Verwaltungsratspräsidium des Verbands der Schweizerischen Kantonalbanken kam, wollte ich meinen Abgang frühzeitig kommunizieren. Nicht zuletzt, um auch dem Bankrat die Möglichkeit zu geben, meine Nachfolge sicherstellen zu können. Die Energie und der Wille, etwas zu machen, sind absolut noch da. Ich gehe nicht, weil es mir verleidet wäre. Im Gegenteil: Ich verlasse die Bank mit einem lachenden und zwei weinenden Augen. Die weinenden Augen für die Mitarbeitenden sowie für die Kundinnen und Kunden. Ich werde sie vermissen. Wie auch die Möglichkeiten, die man als CEO einer regionalen Bank hat, etwas zu bewegen, das weit über das Geldverdienen hinausgeht. Das lachende Auge für den richtigen Zeitpunkt – am Höhepunkt.

Die OKB hat unter ihrer Führung eine grosse Entwicklung durchgemacht und ist gewachsen. Worauf führen Sie den Erfolg zurück?

Zuallererst einmal haben wir eine hervorragende Beziehung zu unseren Kundinnen und Kunden. Ohne diese wäre das nie geglückt. Ausserdem dufte ich eine tolle Crew um mich haben. Darunter gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich seit 20 Jahren begleiten.

Was braucht es für die OKB, um weiterhin erfolgreich am Markt zu sein?

Bodenständigkeit, Authentizität und Vorbildfunktion.

Sie haben die Kundenbindung angesprochen. Was unternimmt die OKB, um diese zu wahren und zu stärken?

Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 20. April 2022)

Wir sind ständig daran, alles zu tun, damit die Kundinnen und Kunden optimal bedient werden können. Wir verfolgen dabei eine duale Strategie: persönlich und digital. In den vergangenen Jahren haben wir fast alle Filialen saniert, damit wir in den Gemeinden präsent und nahe bei unseren Kundinnen und Kunden sind. Auch unsere Fachspezialisten gehen in die Filialen hinaus, um Beratungen zu machen. Daraus entsteht ein naher und vertrauensvoller Kontakt. Auch mit dem neuen Hauptsitz haben wir ein Zeichen für die Präsenz vor Ort gesetzt. Gleichzeitig entwickeln wir uns auch digital immer weiter. Es braucht beides.

Sie sprechen die Digitalisierung an. Sie ist auch in der Bankenwelt ein zentraler Faktor. Wo hat die OKB hier noch Aufholbedarf?

Es gibt Bereiche, wo wir weit voraus sind. Wir waren eine der ersten Banken in der Schweiz, die bei der Bezahl-App Twint die direkte Anbindung an das Konto angeboten hat. Wir haben unser eigenes Onlineportal weiterentwickelt. So kann man etwa eine Kontoeröffnung vollständig online vornehmen. Nachholbedarf haben wir im Kreditbereich und in einigen internen Bereichen, wo wir Prozesse noch verbessern können. Die Digitalisierung ist ein enormer Kostenblock und man muss sehr vorsichtig sein, was man wirklich umsetzen will und was nicht. Auch hier stellen wir den Kundennutzen in den Fokus.

Die Bank hat entschieden, keine Partizipantenversammlungen mehr durchzuführen. Wie kam das bei den Anteilseignern an?

Damit haben wir viele Leute enttäuscht. Dessen sind wir uns bewusst. Wir sind aber überzeugt davon, dass das ein richtiger und zeitgemässer Schritt war. Reaktionen gab es erstaunlicherweise relativ wenige. Um diese hat sich unser Bankratspräsident persönlich gekümmert.

Bei den Hypothekarzinsen ist ein kontinuierliches Wachstum feststellbar. Gleichzeitig gibt es bei bestimmten Anlagen nach wie vor Negativzinsen. Kann die OKB nun mehr verdienen?

Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 20. April 2022)

Faktisch wird das nicht der Fall sein, denn der Kampf um jede einzelne Hypothek ist immer noch sehr gross. Wir waren in letzter Zeit mit sehr tiefen Margen unterwegs und diese werden weiterhin tief bleiben. Sie sind so tief, weil wir den Spielraum nach unten nicht ausgeschöpft haben. Negativzinsen bezahlen bei uns fast ausschliesslich institutionelle Anleger. Der Zinsanstieg auf der Kreditseite bedeutet also nicht automatisch, dass wir mehr verdienen werden. Sollte die Entwicklung aber so weitergehen, wird es in absehbarer Zeit auch Anpassungen bei den Konten geben.

Sie sprechen vom Kampf um die Hypotheken. Wie ist die Obwaldner Kantonalbank in diesem Bereich aufgestellt?

In Obwalden sind wir Marktleader. Bei den Privatkunden und vor allem auch bei den Firmenkunden. Diese Position versuchen wir zu verteidigen.

Haben Sie in Ihrer Zeit an der OKB-Spitze Bewegungen beispielsweise weg von den Grossbanken hin zur lokalen Bank wahrgenommen?

Rund um die verschiedenen Krisen, etwa der Finanzkrise 2008 oder später der Eurokrise, waren sicher Veränderungen spürbar. Insgesamt ist die Konkurrenzsituation aber eher stärker geworden. Es sind laufend neue Exponenten hinzugekommen. Zum Beispiel Pensionskassen, Fintechs oder Onlineplattformen, welche die Bedingungen für die Anbieter am Markt verschärft haben.

Was wünschen Sie der OKB für die Zukunft?

Ich wünsche der Bank, dass sie weiterhin so gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Das ist der Kern, die Essenz des Ganzen. Und natürlich, dass ihr die Kunden treu bleiben.

Sie werden Mitte Jahr Präsident des Verbandes Schweizerischer Kantonalbanken. Worauf lassen Sie sich da ein?

Ich kenne den Verband bestens. Alle CEOs der Kantonalbanken sind Mitglieder im Verwaltungsrat des Verbandes. Ich gehöre seit neun Jahren auch dessen Ausschuss an. Ich konnte bei verschiedenen politischen Aktivitäten schon sehr stark mitwirken. Da geht es etwa um Besuche bei Bundesräten oder Anhörungen im Ständerat oder Nationalrat für Gesetzesvorlagen. Diese Vertretung der Interessen der Kantonalbanken auf der politischen Ebene werde ich noch stärker wahrnehmen. Das wird nach wie vor eine grosse Herausforderung sein. Der Performance-Druck, die Ablieferung von guten Ergebnissen oder die Mitarbeiterführung werden nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Dafür die Rolle als Botschafter, Vermittler, Mediator oder auch als Gegenpol, wenn es darum geht, die Interessen der Kantonalbanken gegenüber anderen Institutionen oder Behörden zu vertreten.

Werden Sie daneben noch weitere Tätigkeiten ausüben?

Die Aufgabe als Präsident des Verbandes ist eine 50-Prozent-Stelle. Auf dem Papier zumindest (lacht). Ich bin Verwaltungsratspräsident. Die operative Leitung liegt bei der Geschäftsstelle in Basel. Daneben habe ich schon heute zwei anspruchsvolle Mandate. Ich bin seit sieben Jahren Verwaltungsratspräsident der Pilatus-Bahnen AG und seit drei Jahren Präsident der Wilhelm Schmidlin AG in Oberarth. Die Firma produziert im eigenen Betrieb Badewannen, Duschwannen und Ähnlichem. Die beiden Unternehmungen liegen mir sehr am Herzen. Da ich auch sonst meine Dienste zur Verfügung stellen wollte, habe ich ausserdem zwei Non-Profit-Mandate angenommen. Ab Mitte Jahr übernehme ich das Präsidium des Vereins Sportnetz Obwalden. Dieser will Berufsbildung und Spitzensport unter einen Hut bringen. Aktiv sein werde ich weiter als Vorstandsmitglied eines Instituts für Justizforschung, das die Universität Luzern in Obwalden gegründet hat. Ich war bereits in den Entstehungsprozess involviert.

Zur Person Bruno Thürig ist 60 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Ramersberg. Ursprünglich ist er Rechtsanwalt und Notar. In diesen Funktionen war er Partner einer Zentralschweizer Anwaltskanzlei. Vor seiner Tätigkeit bei der Obwaldner Kantonalbank war er operativ und strategisch bei verschiedenen Banken engagiert sowie Berater bei der damaligen Revisuisse Price Waterhouse. In seiner Freizeit ist er gerne sportlich unterwegs, unter anderem auch mit seinen beiden Kindern.

